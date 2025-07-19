‎إعلام 6 أكتوبر تحصل على الاعتماد المؤسسي من هيئة ضمان جودة التعليم

حصلت كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بعد استيفاء الكلية لكافة المعايير الأكاديمية والإدارية والتقنية المعتمدة من الهيئة.

وقدم الدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر والدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة إيمان العزيزى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر دكرورى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء وليد مشرفة أمين عام الجامعة التهنئة لأسرة الكلية بهذا الإنجاز مع التأكيد على دعم إدارة الجامعة الكامل لكافة كلياتها في مسيرة الجودة والتطوير المستمر، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي في مختلف التخصصات.

اعتماد إعلام 6 أكتوبر من هيئة جودة التعليم

‎وقدمت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد عميدة الكلية الشكر والتقدير لقيادات الجامعة ولمركز ضمان الجودة بالجامعة تحت إشراف الدكتورة ناهد مصطفى المشرف على الجودة والتصنيف وأخلاقيات البحث العلمى بالجامعة والدكتورة سوسن عامر، مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة 6 أكتوبر ولمنسقي الجودة بالأقسام العلمية على جهودهم الحثيثة في إعداد ملف الاعتماد ومتابعة تنفيذه.

‎ويُعد هذا الاعتماد شهادة على التميز الأكاديمي والتعليمي خطوة حيوية نحو مواكبة المعايير الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية قادرة على التفاعل مع تحديات العصر ومتطلبات سوق العمل.

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