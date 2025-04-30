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محافظات

انضمام بنها الأهلية لعضوية اتحاد الجامعات العربية

رئيس جامعة بنها الاهلية،فيتو
رئيس جامعة بنها الاهلية،فيتو

أعلن الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، موافقة المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في دورته السابعة والخمسين على انضمام جامعة بنها الأهلية إلى مظلة الاتحاد كعضو في اتحاد الجامعات العربية.

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انضمام جامعة بنها الأهلية لعضوية اتحاد الجامعات العربية
 

وهنأ الدكتور تامر سمير منتسبي جامعة بنها الأهلية بقبول الجامعة عضوا في اتحاد الجامعات العربية، مشيرا إلى أن الجامعة حرصت منذ تأسيسها على إعداد برامجها وخططها الدراسية لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية واستحداث برامج جديدة بما يساهم في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.
وأكد رئيس جامعة بنها الأهلية على أهمية تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية كمنصة للحوار والتعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم المشاركة، وفرصة لتبادل الخبرات العلمية، ومناقشة القضايا الملحة التي تواجه مؤسسات التعليم العربية لاسيما في ظل التحولات التقنية والابتكار والتحول الرقمي، والتوسع في برامج الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني.
الجديد بالذكر أن الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية قد تسلم شهادات الانضمام على هامش مشاركة الجامعة في افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت.

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