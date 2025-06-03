النعناع يعالج الصداع وألم الأسنان ويقوي المناعة

فوائد النعناع، النعناع من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة لنكهته المميزة ويستخدم فى الحلوى والطهى والعصائر وله عشاق كثيرون.

وفوائد النعناع، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن النعناع هو نبات عشبي عطري معروف منذ القدم، وينتمي إلى الفصيلة الشفوية، ويتميز برائحته المنعشة وطعمه المميز، ويستخدم في العديد من الثقافات حول العالم في الطهي والعلاج، وتوجد عدة أنواع من النعناع، أشهرها النعناع الفلفي، والنعناع البلدي، وتستخدم أوراقه طازجة أو مجففة في المشروبات، الطعام، وحتى في الأدوية الطبيعية.

فوائد النعناع للصحة

فوائد النعناع للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد النعناع التى تدفعنا لتناوله:-

يعتبر النعناع من أفضل الأعشاب التي تساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم. فهو يعمل على تخفيف الانتفاخ والغازات، وتقليل الحموضة، وتحفيز إنتاج العصارة الصفراوية، مما يساعد في هضم الدهون.

أثبتت دراسات حديثة أن زيت النعناع يحتوي على مادة "المنثول" التي تساعد في تهدئة عضلات الأمعاء، مما يخفف من أعراض القولون العصبي كالمغص والإمساك والانتفاخ.

النعناع يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أن المنثول الموجود فيه يساعد على تخفيف الاحتقان الأنفي، وتهدئة الكحة، وتوسيع الشعب الهوائية.

زيت النعناع عند استخدامه موضعيا يساعد في تخفيف الصداع، خاصة الصداع الناتج عن التوتر، وآلام العضلات والمفاصل، وألم الأسنان المؤقت.

يستخدم النعناع في معاجين الأسنان وغسولات الفم لما له من خصائص مضادة للبكتيريا وقدرته على إنعاش النفس.

استنشاق رائحة النعناع أو شرب شاي النعناع يمكن أن يساعد في تقليل القلق والتوتر وتحسين المزاج العام، لأنه يعمل على تهدئة الجهاز العصبي.

تشير بعض الدراسات إلى أن رائحة النعناع قد تساعد في تعزيز اليقظة والذاكرة قصيرة المدى، مما يجعله خيار ممتاز أثناء المذاكرة أو العمل.

يستخدم النعناع في العديد من مستحضرات التجميل لأنه يخفف من التهابات الجلد، ويقلل من حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، ويمنح البشرة إحساسًا بالبرودة والانتعاش.

النعناع يساعد في تحفيز نمو الشعر عن طريق تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وتقليل القشرة والحكة.

طرق استخدام النعناع

وتابعت، أنه يمكن الاستفادة من النعناع بأكثر من طريقة، منها:-

مشروب النعناع الساخن، يستخدم لعلاج مشاكل المعدة وتهدئة الأعصاب.

زيت النعناع، يستخدم موضعيا لتخفيف الآلام أو في جلسات العلاج العطري.

مستخلص النعناع، ويدخل في تحضير الأطعمة، الحلويات، ومعاجين الأسنان.

النعناع الطازج أو المجفف، يضاف إلى الشاي، السلطات، والعديد من الأطباق.

محاذير تناول النعناع

وأوضح الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه على الرغم من فوائد النعناع، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى:

حرقة المعدة في بعض الحالات.

التفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية الضغط أو الحموضة.

عدم مناسبة زيت النعناع للأطفال أو الحوامل دون استشارة طبية.

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