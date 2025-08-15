الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، تتضمن فرضية الصلاة حكمًا عديدة حيث توجد حكمة دنيوية وراء تشريع الصلاة، فهي تعزز الرفاهية النفسية للإنسان وتساهم في تحسين العلاقات الاجتماعية وتشجع على بناء مجتمع صالح. إذا لم تكن النفس البشرية مرتبطة بالله، قد تشعر بالوحدة والقنوط وتميل إلى السلبية وتفادي الله، مما يؤدي إلى اليأس والفشل.

 

ومن الحكم الدنيوية الأخرى للصلاة تيسير الأمور وتخفيف الهموم وتوسعة الرزق، وتوفير الراحة والرحمة، والتخلص من الخوف والقلق، فالصلاة تعمل على تحقيق السعادة والنجاح في الدنيا.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة: 

• الفجر: 4:48 ص 

• الظهر: 12:59 م 

• العصر: 4:36 م 

• المغرب: 7:36 م

 • العشاء: 8:59 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 4:50 ص 

• الظهر: 1:05 م 

• العصر: 4:43 م 

• المغرب: 7:43 م 

• العشاء: 9:07 م

أسوان: 

• الفجر: 4:56 ص 

• الظهر: 12:53 م 

• العصر: 4:19 م 

• المغرب: 7:22 م 

• العشاء: 8:39م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 4:43 ص

 • الظهر: 12:55 م 

• العصر: 4:33 م 

• المغرب: 7:33 م

 • العشاء: 8:57 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، مدح الله الخاشعين في صلاتهم، فقال: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1-2}. 

 

ويعد انتظار الصلاة بعد الصلاة، من الرباط في سبيل الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أخرجه مسلم.

وصلاة الجماعة في المساجد من أفضل الأعمال، وأَجَلِّ القُرُبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة مصر موعد صلاة العشاء اليوم موعد صلاة المغرب اليوم موعد اذان الفجر اليوم موعد أذان الظهر اليوم مواقيت الصلاة فى مصر أوقات الصلاة أوقات الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد أذان الظهر موعد أذان العشاء موعد أذان العصر موعد أذان الفجر في القاهرة موعد اذان الفجر القاهرة موعد صلاة العصر العصر اليوم موعد صلاة الظهر الصلاة أذان الفجر الفجر موعد صلاة الفجر العشاء موعد صلاة العشاء الفجر القاهرة موعد صلاة المغرب

الأكثر قراءة

الألم شديد ومش هتخرج من المستشفى، تصريح مقلق من محمود سعد بشأن الحالة الصحية لأنغام

كسرين بالقدم اليمنى، الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة مروان حمدي ومدة غيابه

محمد عبد الجليل يكتب: خليجي "مخمور" يعبث بأرواح المصريين في حادث مروع، تفاصيل جريمة الـ «رينج روفر» على كوبري أكتوبر

حريق هائل في مصنع كيماويات بالشرقية (فيديو وصور)

ارتفاع كبير في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

النيران خرجت عن السيطرة والأهالي مرعوبون، حريق هائل في شقة سكنية بطنطا (فيديو وصور)

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

سيناتور مقرب من ترامب: إذا قطعت أمريكا علاقاتها بإسرائيل فسيقطع الله علاقاته معنا (فيديو)

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads