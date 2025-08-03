أخبار الرياضة اليوم: أول تعليق من وسام أبو علي بشأن فشل قيده بكولومبوس الأمريكي.. أحمد فتوح يجهز بيان اعتذار للزمالك وجمهوره.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
أول تعليق من وسام أبو علي بشأن ما أثير عن فشل قيده في كولومبوس الأمريكي
أكد وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي، أنه ما زال موجودًا في مصر، ويقضي إجازة في الساحل الشمالي بصحبة عدد من أصدقائه، مشيرًا إلى أنه سيعود للقاهرة خلال الساعات المقبلة لإنهاء إجراءات السفر إلى أمريكا للانضمام لصفوف فريقه الجديد.
فاروق جعفر يكشف حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
كشف الكابتن فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، حقيقة ما أثير بشأن تدهور الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة.
أحمد فتوح يجهز بيان اعتذار للزمالك وجمهوره من أجل العودة للتدريبات
أكد مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الظهير الأيسر يجهز بيان اعتذار لنادي الزمالك وجمهوره بعد أزمته الأخيرة.
قبل غلق باب القيد، 3 صفقات تنتظر الحسم في الزمالك بالميركاتو الصيفي
ينتظر جمهور نادي الزمالك حسم 3 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026 قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي في 6 أغسطس الجاري.
الترجي يحصد لقب كأس السوبر بالفوز على الملعب التونسي 0/1
توج نادي الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم الأحد، بلقب كأس السوبر التونسي للموسم 2024-2025، بعد الفوز على فريق الملعب التونسي بهدف دون مقابل.
ريال مدريد ينعى بونجا حارس وادي دجلة
نعى نادي ريال مدريد الإسباني، محمد أبو النجا "بونجا"، حارس مرمى فريق وادي دجلة، الذي وافته المنية أمس السبت، عقب أزمة صحية بعدما تدهورت حالته الصحية، بعد دخوله في غيبوبة لإصابته بالكبد، أدت لوفاته.
بهدف جراديشار، الأهلي يفوز على منتخب الشباب وديا (صور)
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدف دون رد على نظيره منتخب الشباب في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما اليوم، على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.
رسميًّا، لانس الفرنسي يستعير سعود عبد الحميد
أعلن نادي لانس الفرنسي، عن تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي السعودي، سعود عبد الحميد، قادمًا من روما الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مساء اليوم الأحد.
قبل ساعات من إعلان الصفقة، الفلسطيني عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك
يحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر 3 أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.
بيراميدز يصدم الزمالك ويجدد عقد لاعبه محمود صابر لمدة 3 سنوات
أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الشاب محمود صابر لمدة ٣ سنوات إضافية.
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