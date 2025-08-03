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رياضة

قبل ساعات من إعلان الصفقة، الفلسطيني عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

عدي الدباغ
عدي الدباغ

يحل الفلسطيني عدي الدباغ لاعب الزمالك المنتظر 3 أزمات يمر بها الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام النجم الفلسطيني عدي الدباغ سيكون خلال 48 ساعة كحد أقصى، وذلك بعد انتهاء اللاعب من إجراء الكشف الطبي.

عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك 

ويحل عدي الدباع أزمة مباشرة كونه سيقيد لاعبًا محليًّا بعد ما فشل الزمالك في تسويق سيف الدين الجزيري أو أحمد الجفالي لقيد صفقة أجنبية.

كما سيحل عدي الدباغ أزمة المهاجم الصريح الذي عانى منها الزمالك خلال السنوات الماضية في ظل تذبذب مستوى الجزيري مهاجم الفريق الأساسي.

ويستطيع الدباغ اللعب كجناح أيمن ليعوض رحيل أحمد سيد زيزو الذي انضم للأهلي في صفقة انتقال حر.

الكشف الطبي يحدد مصير الصفقة

فيما أوضح المصدر أن النادي ينتظر نتيجة الفحوصات الطبية الدقيقة التي يخضع لها دباغ في الساعات المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة لن تُعلن الصفقة إلا بعد التأكد من جاهزية اللاعب البدنية وسلامته من أي إصابات مزمنة.

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة

وكان الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب وناديه بشأن البنود المالية ومدة التعاقد، حيث يُنتظر أن يوقع دباغ على عقد لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد، في صفقة يسعى من خلالها النادي لتدعيم خط هجومه استعدادًا للموسم الجديد.

عدي دباغ إضافة قوية للفريق

ويعد دباغ من أبرز اللاعبين الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، حيث تألق مع منتخب بلاده وأندية خارجية، ويتمتع بقدرات هجومية مميزة، وهو ما جعل إدارة الزمالك تسارع لحسم الصفقة.

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انتظار الإعلان الرسمي

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر منصات الزمالك الرسمية بمجرد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بنجاح.

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