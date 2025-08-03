الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

بيراميدز يصدم الزمالك ويجدد عقد لاعبه محمود صابر لمدة 3 سنوات

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الشاب محمود صابر لمدة ٣ سنوات إضافية.

بيراميدز يعلن التجديد لمحمود صابر

وكان عقد محمود صابر مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن تنجح إدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني في الحصول على توقيع اللاعب وتمديد العقد لـ ٣ سنوات إضافية.

وبات عقد محمود صابر ممتدا مع نادي بيراميدز لمدة ٤ سنوات قادمة.

يذكر أن محمود صابر ارتبط اسمه بنادي الزمالك الذي كان يرغب في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري 

يختتم فريق بيراميدز مبارياته الودية اليوم الأحد بمواجهة فريق نادي أسوان مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

قرعة الدوري المصري الممتاز

يذكر أن قرعة الدوري الممتاز أوقعت فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في بداية مشواره بالبطولة التي تنطلق يوم 8 أغسطس الجاري.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

انتهت المباراة الودية والتي جمعت بين فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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