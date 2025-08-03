الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

أحمد فتوح يجهز بيان اعتذار للزمالك وجمهوره من أجل العودة للتدريبات

فتوح
فتوح

أكد مصدر مقرب من أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الظهير الأيسر يجهز بيان اعتذار لنادي الزمالك وجمهوره بعد أزمته الأخيرة.

ويتدرب أحمد فتوح بشكل منفرد بعيدا عن التدريبات الجماعية لفريق الزمالك، ولذلك يسعى لتقديم بيان اعتذار لحل أزمته في أسرع وقت قبل انطلاق الدوري الممتاز.

 

أزمة أحمد فتوح 

وكان فتوح حصل على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك للتغيب عن معسكر الفريق بداعي مرض أحد أقاربه، إلا أن فيديو متداولا أظهر وجوده في حفل بالساحل الشمالي، ما أثار غضب الإدارة. 

وفي بيان رسمي، أعلن النادي توقيع غرامة مالية على فتوح قدرها مليون جنيه بالإضافة إلى تحويله للتحقيق ووقف مستحقاته.

فيما كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن السبب وراء العدول عن قرار الاستغناء عن خدمات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، سواء بالبيع أو الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الأزمة التي افتعلها مؤخرا.

أحمد فتوح 
أحمد فتوح 

الزمالك يتراجع عن الاستغناء عن أحمد فتوح لـ 3 أسباب 

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تراجعت عن فكرة بيعه أو إعارته كعقوبة انضباطية، بسبب عدم توفر بدائل محلية متميزة في مركز الظهير الأيسر خلال الميركاتو الجاري، وعدم نية النادي التعاقد مع لاعب أجنبي في هذا المركز نظرا لتواجد المغربي محمود بنتايك في نفس المركز.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني يانيك فيريرا أبدى تمسكه ببقاء فتوح، لما يقدمه من إضافة فنية، وقد أبلغ المدير الرياضي جون إدوارد بذلك بشكل رسمي.

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