الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

مسلحون دروز يقتلون 5 من قوات الأمن السورية بالسويداء

اشتباكات السويداء
اشتباكات السويداء

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 5 من قوات الأمن العام قتلوا في هجمات لمجموعات درزية مسلحة توصف بالخارجة عن القانون في ريف محافظة السويداء جنوبي سوريا.

هجمات الدروز على القوات الأمنية بالسويداء 

وأكدت التقارير أن الهجوم وقع الليلة الماضية، حيث تسللت هذه المجموعات من داخل مدينة السويداء وتمكنت من السيطرة على قرية تل حديد غرب السويداء.

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في الإطار نفسه، نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر أمني أن ما وصفها بالمجموعات الخارجة عن القانون في السويداء خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء وهاجمت قوات الأمن الداخلي وقصفت عدة قرى في ريف المحافظة.

وقال المصدر الأمني إن خروقات وقف إطلاق النار من قبل تلك المجموعات أدت إلى استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين.

وأضاف أن هذه الهجمات تأتي بالتزامن مع سعي الحكومة لإعادة الاستقرار والهدوء لمحافظة السويداء تمهيدا لعودة الخدمات ومظاهر الحياة فيها، معتبرا أنها تؤكد عزم المجموعات الخارجة عن القانون على إبقاء السويداء في دوامة التوتر والتصعيد والفوضى الأمنية.

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محافظة السويداء سوريا السويداء مجموعات درزية

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