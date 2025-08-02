لجنة التحقيق في أحداث السويداء بسوريا تعقد اجتماعها الأول

عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس.

لجنة التحقيق في أحداث السويداء

وأكد الويس على أعضاء اللجنة ضرورة العمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبينًا أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري.

وبعد الاجتماع عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية تم خلالها اختيار القاضي حاتم النعسان رئيسا، والمحامي عمار عز الدين متحدثا إعلاميا رسميا، وتخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى، ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، اللذين سيعلنان عن الرقمين قريبا لضمان مشاركة الجميع وإنصاف الضحايا.

تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة

ووفقا لـ سانا، قال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان: إن التحقيقات ستبدأ فورا باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبين أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكدًا أن الهدف من تشكيل اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية.

وكانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.

وشهدت محافظة السويداء بدءا من 13 يوليو الماضي ولمدة أسبوع اشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص|.

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