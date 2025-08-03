الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع الشفاء الطبي في غزة نتيجة نفاد الوقود

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