عزت زين يكشف أصعب فترات حياته وكيف تعامل مع والدته مريضة الزهايمر

قال الفنان عزت زين إن مشاركته في مسلسل "كشف مستعجل" وقيامه بدور مريض الزهايمر كانت تجربة إنسانية مؤثرة ومختلفة عن كل ما قدمه سابقًا، مشيرًا إلى أن العمل مع النجمين مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا أضفى طابع خاص على اللوكيشن، حيث يسود التحفيز والتشجيع على الإبداع والكوميديا.

واعتبر خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي أن الدور لامس مشاعره بشدة، خاصة وأنه يجسد معاناة إنسانية حقيقية يعيشها آلاف المرضى.

تجربة شخصية مؤلمة

وأضاف الفنان عزت زين أن ما ساعده في تقديم الدور بصدق هو مروره بتجربة شخصية مؤلمة مع والدته التي عانت من الزهايمر، ما جعله يستحضر تفاصيل دقيقة عاشها على أرض الواقع، موضحًا أن أصعب لحظات المرض تكون حين يفقد المريض صلته بالمكان والزمان.

وصرح الفنان عزت زين بأنه يرى ضرورة توعية الأسر بكيفية التعامل مع مرضى الزهايمر، مؤكدا أن وضعهم في مؤسسات رعاية يجب ألا يكون الخيار الأول، لأن الرحمة والرعاية العائلية تظل الأهم، حتى وإن فقد المريض ذاكرته.

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