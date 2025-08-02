السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عزت زين يكشف أصعب فترات حياته وكيف تعامل مع والدته مريضة الزهايمر

عزت زين، فيتو
عزت زين، فيتو

 

قال الفنان عزت زين إن مشاركته في مسلسل "كشف مستعجل" وقيامه بدور مريض الزهايمر كانت تجربة إنسانية مؤثرة ومختلفة عن كل ما قدمه سابقًا، مشيرًا إلى أن العمل مع النجمين مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا أضفى طابع خاص على اللوكيشن، حيث يسود التحفيز والتشجيع على الإبداع والكوميديا.

واعتبر خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي أن الدور لامس مشاعره بشدة، خاصة وأنه يجسد معاناة إنسانية حقيقية يعيشها آلاف المرضى.

تجربة شخصية مؤلمة

وأضاف الفنان عزت زين أن ما ساعده في تقديم الدور بصدق هو مروره بتجربة شخصية مؤلمة مع والدته التي عانت من الزهايمر، ما جعله يستحضر تفاصيل دقيقة عاشها على أرض الواقع، موضحًا أن أصعب لحظات المرض تكون حين يفقد المريض صلته بالمكان والزمان.

وصرح الفنان عزت زين بأنه يرى ضرورة توعية الأسر بكيفية التعامل مع مرضى الزهايمر، مؤكدا أن وضعهم في مؤسسات رعاية يجب ألا يكون الخيار الأول، لأن الرحمة والرعاية العائلية تظل الأهم، حتى وإن فقد المريض ذاكرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عزت زين الفنان عزت زين مسلسل فهد البطل اخبار الفن

مواد متعلقة

عزت زين يحكي كواليس "فهد البطل": شخصية الأب تجربة مختلفة وقريبة لقلبي

الأكثر قراءة

الجنيه والدولار

وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة

مخدرات ودولارات وهواتف، مضبوطات مع البلوجر مداهم أثناء القبض عليه (فيديو)

الأهلي والزمالك ينعيان بونجا حارس مرمى وادي دجلة

وزير الري يوجه رسالة قوية لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

وزير الري: مصر من أكثر الدول المهددة بالتغيرات المناخية

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

تفاصيل الوفاة الصادمة لـ بونجا حارس مرمى وادي دجلة

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة عجوز أخطأت أثناء الفريضة بسبب النسيان؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما معنى نزول الله إلى السماء الدنيا؟ يسري جبر يوضح (فيديو)

كيف نواجه الانفلات الديني والأخلاقي على “التيك توك”؟ أزهري يقدم حلًّا للأزمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads