أخبار الرياضة اليوم: وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة.. سر تراجع الزمالك عن بيع فتوح.. ونيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن نادي الصفاقسي التونسي عن تعاقده مع علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد رحليه القلعة الحمراء، خلال هذا الصيف.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير وفاة محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا حارس مرمى نادي وادي دجلة.

أثارت قيمة انتقال الفلسطيني عمر فرج إلى صفوف الزمالك قادما من فريق أيك السويدي، العديد من التساؤلات بعد ما اقترب زميله في المنتخب عدي الدباغ من ارتداء القميص الأبيض.

كلف مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي مدير عام التسويق، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للشركة خلفًا لأمير توفيق، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه لارتباطه بالعمل خارج البلاد.

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سعادته بقضاء إجازته الصيفية في مصر، مشددا على خصوصية كرة القدم في بلد وصفه بأنه فخور باللعبة.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الإطلاق الرسمي لموقعه الإلكتروني الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجماهير وتقديم خدمات رقمية متطورة، حيث دعا النادي جماهيره إلى زيارة الموقع عبر الرابط الرسمي: https://www.zamaleksc.com/

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ سيصل إلى القاهرة خلال أيام قليلة للغاية، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه الرسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن السبب وراء العدول عن قرار الاستغناء عن خدمات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، سواء بالبيع أو الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الأزمة التي افتعلها مؤخرا.

اقتربت رحلة المغربي رضا سليم مع النادي الأهلي من نهايتها، بعد مستوى لم يلب طموحات جماهير القلعة الحمراء، رغم التعاقد معه في صفقة تجاوزت قيمتها 2 مليون دولار، قادما من الجيش الملكي المغربي.

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي إن أشرف داري مدافع الفريق مستمر في صفوف الأهلي ولا توجد نية لرحيله في الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا أن اللاعب سيكون تحت التقييم حتى يناير القادم، وحال تجدد إصابته أو مع عدم تقديمه عروض قرية سيكون خارج الحسابات في الانتقالات الشتوية القادمة.

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