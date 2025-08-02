أخبار الرياضة اليوم: وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة.. سر تراجع الزمالك عن بيع فتوح.. ونيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
كان لك معايا أجمل حكاية، الصفاقسي ينشر فيديو لـ تعاقده رسميا مع علي معلول
أعلن نادي الصفاقسي التونسي عن تعاقده مع علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد رحليه القلعة الحمراء، خلال هذا الصيف.
وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة
أعلن الإعلامي أحمد شوبير وفاة محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا حارس مرمى نادي وادي دجلة.
مع اقتراب التعاقد مع الدباغ بـ 350 ألف دولار، صفقة عمر فرج تثير التساؤلات بالزمالك
أثارت قيمة انتقال الفلسطيني عمر فرج إلى صفوف الزمالك قادما من فريق أيك السويدي، العديد من التساؤلات بعد ما اقترب زميله في المنتخب عدي الدباغ من ارتداء القميص الأبيض.
نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم
كلف مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي مدير عام التسويق، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للشركة خلفًا لأمير توفيق، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه لارتباطه بالعمل خارج البلاد.
إنفانتينو: شغف كرة القدم متعمق في مصر، والساحل الشمالي "جوهرة" البحر المتوسط
أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سعادته بقضاء إجازته الصيفية في مصر، مشددا على خصوصية كرة القدم في بلد وصفه بأنه فخور باللعبة.
الزمالك يطلق موقعه الإلكتروني الرسمي لتقديم خدمات رقمية متطورة للأعضاء والجمهور
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الإطلاق الرسمي لموقعه الإلكتروني الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجماهير وتقديم خدمات رقمية متطورة، حيث دعا النادي جماهيره إلى زيارة الموقع عبر الرابط الرسمي: https://www.zamaleksc.com/
الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة عدي الدباغ
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ سيصل إلى القاهرة خلال أيام قليلة للغاية، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه الرسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
الزمالك يتراجع عن الاستغناء عن أحمد فتوح لـ 3 أسباب
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن السبب وراء العدول عن قرار الاستغناء عن خدمات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، سواء بالبيع أو الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الأزمة التي افتعلها مؤخرا.
نادٍ قطري ينهي اتفاقه مع الأهلي لضم رضا سليم
اقتربت رحلة المغربي رضا سليم مع النادي الأهلي من نهايتها، بعد مستوى لم يلب طموحات جماهير القلعة الحمراء، رغم التعاقد معه في صفقة تجاوزت قيمتها 2 مليون دولار، قادما من الجيش الملكي المغربي.
آخر كلام، مصدر بالأهلي يكشف مصير أشرف داري
الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي إن أشرف داري مدافع الفريق مستمر في صفوف الأهلي ولا توجد نية لرحيله في الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا أن اللاعب سيكون تحت التقييم حتى يناير القادم، وحال تجدد إصابته أو مع عدم تقديمه عروض قرية سيكون خارج الحسابات في الانتقالات الشتوية القادمة.
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