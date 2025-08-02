السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

نيرة علي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم

نيره علي
نيره علي

كلف مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، نيرة علي مدير عام التسويق، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي للشركة خلفًا لأمير توفيق، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في موقعه لارتباطه بالعمل خارج البلاد. 

وتسلمت نيرة مهام العمل الجديد في ضوء خطة الشركة لتحقيق كل الأهداف وخلق موارد مالية غير تقليدية. 

وحرص مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير على تأكيد ثقته في قدرات وكفاءة نيرة علي لتوليها المسؤولية وإنجاز الملفات التسويقية والتجارية، بما تملكه من خبرات وعلاقاتها المتميزة بالمؤسسات الرياضية المحلية والدولية.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الثامنة مساء السبت القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة.

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الأهلي مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم نيرة علي أمير توفيق

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