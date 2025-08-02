الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة عدي الدباغ

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ سيصل إلى القاهرة خلال أيام قليلة للغاية، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه الرسمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الوصول تمهيدًا للكشف الطبي

وأوضح المصدر، أن اللاعب سيصل إلى القاهرة خلال أيام قليلة فور إنهاء بعض الإجراءات، على أن يخضع فور وصوله إلى الكشف الطبي داخل النادي.

وأكد أن الزمالك لن يعلن عن الصفقة بشكل رسمي إلا بعد اجتياز الدباغ جميع الفحوصات الطبية بنجاح.

توقيع لمدة 4 مواسم

وأضاف المصدر أن هناك اتفاقا نهائيا مع اللاعب على التوقيع لمدة 4 مواسم، تبدأ من موسم 2024-2025، وتمتد حتى نهاية موسم 2027-2028.

وشدد المصدر على أن الإدارة حريصة على إنهاء كافة التفاصيل سريعًا، ليكون اللاعب جاهزًا للمشاركة مع الفريق في انطلاقة الموسم الجديد.

دعم هجومي قوي

يُذكر أن الزمالك كان قد أنهى اتفاقه مع عدي الدباغ، الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، لدعم الخط الأمامي للفريق، في صفقة ينتظرها جمهور القلعة البيضاء بفارغ الصبر.



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