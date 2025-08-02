السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة

محمد أبو النجا الشهير
محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا، فيتو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير وفاة محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا حارس مرمى نادي وادي دجلة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بفيس بوك: "خالص العزاء في وفاة محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى وادي دجلة.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وكان محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا حارس مرمى نادي وادي دجلة، دخل في غيبوبة مفاجئة إثر مضاعفات حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تبين لاحقًا أنها ناتجة عن الإصابة بمرض الصفراء.

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