السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

مع اقتراب التعاقد مع الدباغ بـ 350 ألف دولار، صفقة عمر فرج تثير التساؤلات بالزمالك

عدي الدباغ
عدي الدباغ

أثارت قيمة انتقال الفلسطيني عمر فرج إلى صفوف الزمالك قادما من فريق أيك السويدي، العديد من التساؤلات بعد ما اقترب زميله في المنتخب عدي الدباغ من ارتداء القميص الأبيض.

وكان نادي الزمالك ضم عمر فرج في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من أيك السويدي بقيمة تجاوزت المليون يورو وفقا لمصادر داخل الأبيض.

فيما اقترب الزمالك من التعاقد مع عدي الدباغ قادما من شارلروا البلجيكي بقيمة 350 ألف دولار على قسطين.

وبرغم أن عدي الدباغ هو المهاجم الأساسي والأكثر مشاركة مع منتخب فلسطين عن زميله عمر فرج إلا أن الزمالك اشترى الأخير بـ 3 أضعاف قيمة الأول.

 

أرقام عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد

خاض عدي الدباغ خلال مسيرته الاحترافية 58 مباراة كرأس حربة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 4 أهداف، فيما خاض 4 مباريات في مركز الجناح وسجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

خاض عدي الدباغ 31 مباراة بقميص شارلروا البلجيكي وأبردين الإسكتلندي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

 

الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين

أما مع منتخب فلسطين فقد خاض عدي الدباغ 45 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 5 أهداف.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفًا.

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