السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

الزمالك يطلق موقعه الإلكتروني الرسمي لتقديم خدمات رقمية متطورة للأعضاء والجمهور

موقع الزمالك
موقع الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الإطلاق الرسمي لموقعه الإلكتروني الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجماهير وتقديم خدمات رقمية متطورة، حيث دعا النادي جماهيره إلى زيارة الموقع عبر الرابط الرسمي: https://www.zamaleksc.com/

موقع الزمالك الرسمي

وجاء تدشين الموقع ضمن خطة النادي لتحديث البنية الإعلامية وتوفير منصة موثوقة لنقل الأخبار والمعلومات الخاصة بالنادي، سواء على مستوى الفرق الرياضية المختلفة أو الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي ينظمها النادي.

ويحتوي الموقع على أقسام متعددة تشمل: أخبار النادي، الفريق الأول لكرة القدم، فرق الشباب والناشئين، الألعاب الأخرى، إضافة إلى أبرز إنجازات القلعة البيضاء، ومتجر أون لاين، وقناة الزمالك.

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 فيما اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخرًا في معسكر العاصمة الإدارية والتي اختتمت بالأمس بـ لقاء ودي أمام بروكسي.

وأكد الجهاز الفني، أن الفريق لن يخوض أي وديات أخرى قبل لقاء الفريق المقبل أمام سيراميكا كليوباترا في أولى مباريات بطولة الدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

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