الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جاءوا من كل فج عميق، الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سلطان الصعيد بأسيوط (فيديو وصور)

مولد السلطان الفرغل
مولد السلطان الفرغل بأسيوط، فيتو

شهدت مدينة أبو تيج التابعة لمحافظة أسيوط منذ مساء أمس الخميس، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة توافد مئات الآلاف من المتصوفة في احتفالات الليلة الختامية لمولد سلطان الصعيد سيدي الفرغل، من جميع أنحاء الجمهورية لحضور الليلة الختامية والتبرك بالمقام في نهاية أيام المولد.

زحام في مولد السلطان الفرغل 

ورصدت كاميرا "فيتو" تزايد توافد رواد وزوار الضريح الذي شهد إقبالًا كبيرًا من مواطني محافظات الصعيد "كبارًا وصغارًا"، وتزاحم المواطنون بمدخل مقام الشيخ الفرغل وممر المسجد رافعين شعار "مدد يا رب مدد يا فرغل.. هنروح المولد".


انتشار باعة حلوى المولد بطرقات شوارع أبو تيج 

وانتشر في شوارع المولد بائعو الحمص والحلوى والفول السوداني والألعاب والسبح فضلًا عن المنشدين والمتصوفين والمجاذيب الذين انتشروا على أعتاب المسجد منذ بداية الاحتفالات بالمولد.


15 يومًا من الاحتفالات بمولد السلطان الفرغل

وكانت مدينة أبو تيج بأسيوط شهدت على مدار 15 يومًا متواصلة ككل عام، الاحتفالات بمولد القطب الصوفي أحمد الفرغل الملقب بسلطان الصعيد؛ حيث يتوافد أكثر من ١٠٠ ألف زائر من الطرق الصوفية والمواطنين من أنحاء الجمهورية لحضور احتفالات مولد السلطان الفرغل.

 

"قمر سيدنا النبي" تزين احتفالات مولد السيدة نفيسة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

الجدير ذكره أن ضريح الفرغل هو ضريح سيدي أحمد الفرغل الشهير بسلطان الصعيد يقع في مدينة أبو تيج بأسيوط داخل مسجد يسمى مسجد الفرغل، ويتميز هذا المسجد باتساعه من الداخل، ولهذا المسجد حرم كبير يزدحم بالمصلين يوم الجمعة ويتوافد أهالي الصعيد كل عام لزيارة هذا الضريح في مولده الذي يبدأ من 2-7 إلى 16-7 وتكون مدته 15 يومًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الطرق الصوفية القطب الصوفي المتصوفين سلطان الصعيد محافظة اسيوط مدينة ابو تيج مسجد الفرغل مدد يارب مدد محافظات الصعيد

مواد متعلقة

صحة أسيوط بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مراقبة الأغذية

تعليم أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لمقار اللجان الانتخابية بالمدارس

وكيل تعليم أسيوط يتابع أعمال تجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

تكليف وندب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بالاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية

أسيوط تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ وتستعين بالشباب لتنظيم الناخبين

جامعة أسيوط تطلق فعاليات المهرجان الإعلامي الـ17 لمشروعات التخرج الطلابية (صور)

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وتجديد تكليف رؤساء الأقسام بعدد من الكليات

الأكثر قراءة

توقيع الكشف الجنائي على البلوجر أم مكة والمذيعة علا شوشة بقسم ثالث أكتوبر

ارتفاع عدد مصابي حفل محمد رمضان إلى 6 أشخاص والتحريات تكشف السبب (صور)

منظم حفل الساحل بعد ضبطه: اللي حصل مش محاولة لاغتيال محمد رمضان وحرام أنا اللي أشيلها

محمد رمضان يعلن وفاة أحد العاملين بحفل الساحل والأمن يضبط المتهمين (صور)

التحفظ على ياسر الحريري منظم حفل محمد رمضان في بورتو الساحل الشمالي

أول تعليق من منظم حفل محمد رمضان بعد الحادث المأساوي: ربنا يعديها علي خير ادعوا لي

محمد رمضان يرفض استكمال حفله بالساحل ويخاطب جمهوره: اعذروني اللي راح واحد من رجالتنا (فيديو)

هروب صاحب شركة الفاير وركس المتورطة في حادث حفل محمد رمضان بالساحل والأمن يبحث عنه

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

بعد انتقاله إلى الاتفاق السعودي.. أرقام أحمد حسن كوكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويصر على قائمة المنقولات آثم

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أحمد كريمة: قائمة المنقولات ليست حرامًا والأزهر لا يتدخل في مشاكلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads