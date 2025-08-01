جاءوا من كل فج عميق، الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سلطان الصعيد بأسيوط (فيديو وصور)

شهدت مدينة أبو تيج التابعة لمحافظة أسيوط منذ مساء أمس الخميس، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة توافد مئات الآلاف من المتصوفة في احتفالات الليلة الختامية لمولد سلطان الصعيد سيدي الفرغل، من جميع أنحاء الجمهورية لحضور الليلة الختامية والتبرك بالمقام في نهاية أيام المولد.

زحام في مولد السلطان الفرغل

ورصدت كاميرا "فيتو" تزايد توافد رواد وزوار الضريح الذي شهد إقبالًا كبيرًا من مواطني محافظات الصعيد "كبارًا وصغارًا"، وتزاحم المواطنون بمدخل مقام الشيخ الفرغل وممر المسجد رافعين شعار "مدد يا رب مدد يا فرغل.. هنروح المولد".



انتشار باعة حلوى المولد بطرقات شوارع أبو تيج

وانتشر في شوارع المولد بائعو الحمص والحلوى والفول السوداني والألعاب والسبح فضلًا عن المنشدين والمتصوفين والمجاذيب الذين انتشروا على أعتاب المسجد منذ بداية الاحتفالات بالمولد.



15 يومًا من الاحتفالات بمولد السلطان الفرغل

وكانت مدينة أبو تيج بأسيوط شهدت على مدار 15 يومًا متواصلة ككل عام، الاحتفالات بمولد القطب الصوفي أحمد الفرغل الملقب بسلطان الصعيد؛ حيث يتوافد أكثر من ١٠٠ ألف زائر من الطرق الصوفية والمواطنين من أنحاء الجمهورية لحضور احتفالات مولد السلطان الفرغل.

الجدير ذكره أن ضريح الفرغل هو ضريح سيدي أحمد الفرغل الشهير بسلطان الصعيد يقع في مدينة أبو تيج بأسيوط داخل مسجد يسمى مسجد الفرغل، ويتميز هذا المسجد باتساعه من الداخل، ولهذا المسجد حرم كبير يزدحم بالمصلين يوم الجمعة ويتوافد أهالي الصعيد كل عام لزيارة هذا الضريح في مولده الذي يبدأ من 2-7 إلى 16-7 وتكون مدته 15 يومًا.

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