زراعة أسيوط تتفقد أعمال المكافحة البستانية بمشتل البداري

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية متابعة العمل بالإدارات والقطاعات الخدمية المختلفة للتأكد من توفير الخدمات للمواطنين بمختلف فئاتهم بشكل لائق تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارعين والاهتمام بالقطاع الزراعي تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

متابعة أعمال حماية الأراضي والتعديات على الأرض الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة قد نسقت لقيام الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط بتفقد الإدارة الزراعية بالبداري والمشتل المُلحق يرافقه المهندس شهاب الدين أحمد مدير ادارة حماية الأراضي، والمهندس أحمد مكي مدير الادارة الزراعية بالبداري حيث التقى بالعاملين بالإدارة الزراعية وناقش معهم آليات العمل موجهًا بضرورة متابعة أعمال حماية الأراضي والتعديات على الأرض الزراعية وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع ضرورة الإزالة الكاملة للمخالفة مع إعادة الأرض الي طبيعتها الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.

كما اطمأن على أعمال المكافحة البستانية وفحص ومتابعة النباتات والتأكد من خلوها من الآفات وتقديم كافة الدعم للمزارعين بكافة الأعمال وذلك في إطار الدعم الفني للأنشطة الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية والاهتمام بالزراعات، كما تفقد المشتل المُلحق بالإدارة الزراعية ووجه باتباع التوصيات الفنية الواردة للحفاظ على الشتلات المتواجدة داخل المشتل والمساحة المنزرعة به.

متابعة العمل بصفة دورية والاطمئنان على المحاصيل الزراعية

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تضافر الجهود والعمل بجد وإخلاص لخدمة بلدنا العزيزة عن طريق تسهيل وتقديم كافة الدعم اللازم للمزارعين المترددين على الإدارات الزراعية وفقًا للإمكانات المتاحة وذلك للارتقاء بالقطاع الزراعي وتحقيق تنمية زراعية جيدة، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل بصفة دورية والاطمئنان على المحاصيل الزراعية بالقرى والنجوع بالمحاصيل الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أساس مصدر الغذاء.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك.

بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

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