تعليم أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لمقار اللجان الانتخابية بالمدارس

عقد محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الادارات بحضور سيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لمقار اللجان الانتخابية والتى تم تخصيصها مقارًا للجان الانتخابية الخاصة بإنتخابات مجلس الشيوخ 2025،والتى ستنطلق يومى 4 و5 أغسطس 2025 تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.

جاهزية كافة اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط

وتابع وكيل الوزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال الاجتماع جاهزية مقار لجان الانتخابات بالمدارس وتابع توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الإنتظار وتوفر بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء مع توفير الاضاءة اللازمة ونظافة اللجان من الداخل والخارج.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على ضرورة جاهزية كافة اللجان الانتخابية التى تم اختيارها بمقار بعض مدارس المحافظة والمتابعة المستمرة من مديرى الادارات التعليمية ولجان المتابعة الميدانية بصفة مستمرة قبل بدء أعمال التصويت وتسليم تلك المقار للجان القضاء المشرفة على العملية الانتخابية وسط تأمين من رجال الشرطة.

وناشد وكيل التعليم بأسيوط جموع المعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المصرى للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية التى كفلها لهم الدستور والقانون واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية راعى مسيرة التنمية فى البلاد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن الموقع الالكترونى الرسمى لها www.elections.eg للاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية للمواطنين عن طريق ادخال الرقم القومى تسهيلا عليهم.

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