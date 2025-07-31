الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسيوط تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ وتستعين بالشباب لتنظيم الناخبين

المجلس التنفيذي بمحافظة
المجلس التنفيذي بمحافظة أسيوط، فيتو

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الصلة بالخدمات العامة والتنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز خطط التنمية المحلية.

 

وحضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والقيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات والمرافق.

استعدادات محافظة أسيوط لانتخابات مجلس الشيوخ

 

وفي مستهل الجلسة، استعرض محافظ أسيوط استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 4 و5 أغسطس 2025، مؤكدًا جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب كافة الاحتياجات اللوجستية من مراوح ومبردات مياه وإسعافات أولية ومولدات احتياطية كما وجه بتكليف الشباب والرياضة بالاستعانة بالشباب لتنظيم الناخبين أمام اللجان، مع الالتزام الكامل بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وفي سياق متصل، أعلن محافظ أسيوط عن التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لنقل تبعية نادي أسيوط الرياضي إلى مديرية الشباب والرياضة لإدارته، فيما ستتولى المحافظة إدارة مركزي شباب أسيوط الجديدة وناصر غرب أسيوط، بالتعاون مع أندية كبرى لفتح باب العضوية أمام العاملين في المحافظة والوحدات المحلية لتعظيم العائدات المالية.

كما تابع محافظ أسيوط أعمال التطوير الجاري تنفيذها في مناطق المصلى والفواخير وزرزارة بحي غرب، معلنًا عن خطة لإنشاء عمارات سكنية بمنطقة عرب المدابغ لتسكين الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق مع بيت الزكاة والصدقات ومديرية التضامن الاجتماعي، مع دراسة إمكانية نقل السكان إلى الوحدات الجديدة أو تقديم دعم مادي للحصول على وحدات جاهزة.

 

وأكد محافظ أسيوط - خلال الجلسة - أهمية تنشيط صندوق العاملين بالمحافظة وتقديم مقترحات لزيادة موارده المالية وفقًا للضوابط القانونية، كما تابع آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة العمل به لما له من دور محوري في تحقيق الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع وحماية حقوق المواطنين ووجه بضرورة تكثيف جهود التوعية بالقانون الجديد والتيسيرات المقدمة للمواطنين الجادين، مطالبًا بسرعة استكمال تقديم الملفات.

 

وفيما يخص منظومة المتغيرات المكانية، شدد محافظ أسيوط على ضرورة التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، محذرًا من التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المقصرين إلى النيابة العامة مؤكدًا أن المنظومة تمثل أداة فعالة لرصد المخالفات في مهدها وتعزيز جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحسين الخدمات العامة.

كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات تقنين الأراضي بكافة أنحاء المحافظة، داعيًا المتقدمين بطلبات التقنين إلى سرعة سداد المقدمات والأقساط المستحقة لتجنب سحب الأراضي أو إلغاء التعاقدات، مشددًا على أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات اللازمة لدعم الجادين.

تنفيذي أسيوط: إنشاء محور يربط المحافظة مع البحر الأحمر

تنفيذي أسيوط يوجه بإعادة تدوير جراكن الغسيل الكلوي (صور)

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة من بعض الجهات والأفراد، ووجه المحافظ الشكر للمتبرعين تقديرًا لمساهماتهم في دعم العمل العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي التنمية المستدامة الهيئة الوطنية للانتخابات الشباب والرياضة الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط انتخابات مجلس الشيوخ جاهزية المقار الانتخابية مجلس الشيوخ محافظة اسيوط محافظ أسيوط مياه الشرب والصرف الصحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تطلق فعاليات المهرجان الإعلامي الـ17 لمشروعات التخرج الطلابية (صور)

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وتجديد تكليف رؤساء الأقسام بعدد من الكليات

محافظ أسيوط يشهد تسليم 30 جهازا كهربائيا للعرائس اليتيمات (صور)

الكشف الطبي على 1200 مواطن فى قافلة مستشفى الأزهر بأسيوط

بدء إحلال وتجديد الملعب الرئيسي بستاد أسيوط الرياضي

مستشفى القلب بجامعة أسيوط ينظم تدريبا عن أهمية التواصل الفعال في بيئة العمل

تشييع جثمان الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد إلى مثواه الأخير (فيديو)

"آليات التصدي للتغيرات المناخية" في حلقة نقاشية بمحافظة أسيوط

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

أخبار مصر: قرار ضد ابنة مبارك المزيفة، العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار بالغربية، انخفاض الذهب، مفاجأة صفقات الزمالك دون كشف طبي

شاهد أهداف مباراة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الودية

تغير ينهي معاناة 30 يوما، درجة الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

"روكي الغلابة" يتصدر إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عرضه بهذا الرقم

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads