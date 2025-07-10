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محافظات

بعد غلق باب التقدم، 23 مرشحًا لانتخابات الشيوخ في أسيوط

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

أغلقت لجنة تلقي طلبات مرشحي مجلس الشيوخ 2025 بأسيوط، اليوم، غلق باب الترشح. 

وجاء ذلك بعد أن شهدت محكمة أسيوط الابتدائية برئاسة المستشار عماد علي، رئيس المحكمة ورئيس متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشيح، والمستشار ياسر عبداللطيف مدير إدارة التنفيذ ونائب رئيس اللجنة  منذ 5 يوليو 2025 حركة مكثفة للتقدم بالأوراق، وسط إجراءات تنظيمية مشددة تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.  

23 مرشح تقدموا لخَوض انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط 

وبلغ عدد المرشحين بمحافظة أسيوط حتى اليوم الأخير 23 مرشحا متقدمين بأوراقهم وهم: مجدي سليم ومصطفي محمود ابراهيم الكحيلي وعبدالعاطي احمد محمد علي، عمرو ابو العيون وعادل عبد العظيم عبدالحافظ السكري، محمد سيد سليمان شيخون ومحمد رفعت ابو الوفاء،هيثم عبد الرازق عبد العليم عطيفي، نانسی صلاح سلیمان جاد،جرجس صموئیل بشای دوس، رقيه فخری رمضان مهدی،حاتم صفوت محمود عيد،صفاء ابراهيم محمود عبد الحافظ،نتعى موريس عبدالله سليمان. 

كما تقدم للترشح عن محافظة أسيوط عبد الغني قولی ابراهيم، بهاء طلعت شحاته سلیمان،اشرف البدري الحربي محمد،علياء عبد العزيز عامر موسى،عصمت جلال عبد الحفيظ درويش، معتز حسن صديق بكر،اسعد عبد المنعم احمد عبد الله، احمد خليفه عبدالله دياب، جيهان عبد المنعم حسن التونسي.  

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