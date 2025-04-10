الخميس 10 أبريل 2025
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صحة ومرأة

حمام زيت طبيعي وسهل التحضير لتغذية الشعر

حمام زيت
حمام زيت

حمام الزيت للشعر من أهم خطوات العناية به ويجب أن يكون مرة أو اثنتين فى الأسبوع للحفاظ على تغذية وترطيب الشعر.

والمداومة على حمام الزيت أسبوعيا يعزز من قوة الشعر ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من نعومته ولمعانه ما يزيد من جمال صاحبته.

حمام زيت طبيعي وسهل التحضير لتغذية الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، حمام زيت طبيعي وسهل التحضير لتغذية الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند 

2 ملعقة كبيرة زيت خروع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها زيت جوز الهند ونسخنه فى الميكروويف أو فى حمام مائي حتى يذوب.
  • ثم نضيف له باقى المكونات ونقلب جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • نلف الشعر وتغطيه لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرة أو اثنتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
حمام زيت لتغذية الشعر 
حمام زيت لتغذية الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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