قبل غلق باب التسجيل، الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم ورياضة في المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025.. يغلق موقع التنسيق الإلكتروني أبوابه أمام طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لتسجيل رغباتهم، خلال ساعات معدودة، في حال لم تقرر وزارة التعليم العالي مد التسجيل على الموقع لطلاب المرحلة يومًا إضافيًّا كما هو متبع كل عام.

كانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت انطلاق التسجيل على الموقع في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي، على أن ينتهي التسجيل يوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

وقبل ساعات من غلق التسجيل على موقع التنسيق، تستعرض فيتو خلال هذا التقرير، الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم.

أولا: الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم

هناك مجموعة من الكليات التي لا تقبل سوى طلاب شعبة علمي علوم بالثانوية العامة وهي كالتالي:

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعى

كلية الملاحة وعلوم الفضاء ببنى سويف

كلية العلوم الصحية التطبيقية

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية حاسبات ومعلومات (بايو ميديكال أو بايونفورماتيكس)

كلية العلوم

كلية تجارة إنجلش

كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

كلية الإعلام

كلية الألسن

كلية العلوم الصحية التطبيقية

كلية الفنون الجميلة

كلية الفنون التطبيقية

كليات التربية والتربية النوعية

كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

كلية حقوق إنجلش

كلية اللغات والترجمة

كلية دار العلوم

كلية الآدآب

كلية حقوق

كلية تجارة

كلية رياض الأطفال

كلية الاقتصاد المنزلي

المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب

كلية التربية الرياضية

كلية السياحة والفنادق

كلية الزراعة

الكلية البحرية

الكلية الجوية

الكلية الحربية

الكلية الشرطة

ثانيا: كليات تقبل طلاب شعبة علمي رياضة

كلية التخطيط العمراني

كلية الهندسة

كلية الفنون الجميلة (عمارة)

كلية التكنولوجيا والتعليم

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

كلية هندسة الطاقة

كلية هندسة البترول والتعدين

كلية حاسبات ومعلومات

كلية تجارة إنجلش

كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

كلية الإعلام

كلية الألسن

كلية الفنون الجميلة

كلية الفنون التطبيقية

كليات التربية والتربية النوعية

كلية علوم البترول والتعدين بمطروح

كلية حقوق إنجلش

كلية اللغات والترجمة

كلية دار العلوم

كلية الآداب

كلية حقوق

كلية تجارة

كلية رياض الأطفال

كلية الاقتصاد المنزلي

المعاهد العليا لعلوم الحاسب والتكنولوجيا شعبة علوم الحاسوب

المعاهد العليا الهندسية

كلية التربية الرياضية

كلية السياحة والفنادق

كلية الزراعة

الكلية البحرية

الكلية الجوية

الكلية الحربية

الكلية الشرطة

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