تنسيق الجامعات 2025، قائمة مصروفات جامعة 6 أكتوبر للعام 2025/2026

تنسيق الجامعات 2025.. يسعى طلاب الثانوية العامة، ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بفرصة جيدة للدراسة في إحدى كليات الجامعات الحكومية، للالتحاق بالجامعات الخاصة، نظرا لانخفاض الحد الأدنى للقبول في كلياتها عن الكليات الحكومية.

لذلك يقبل الطلاب على البحث عن المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة، وكل كلية فيها، بالإضافة إلى نظام الدفع.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير، قائمة بمصروفات جامعة 6 أكتوبر الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2025/2026 تسهيلا على الطلاب.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025/2026

أعلنت جامعة 6 أكتوبر مصروفات كلياتها، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، بالإضافة إلى نظام الدفع، حيث تم تقسيمه إلى قسطين نوضحها فيما يلي.

وجاءت مصروفات كليات جامعة 6 أكتوبر للطلاب المصريين المستجدين كالتالي:

كلية الطب والجراحة: 105000 القسط الأول، 71000 القسط الثاني، بإجمالي 176000 جنيه.

كلية طب الأسنان: 88000 القسط الأول، 62000 القسط الثاني، بإجمالي 148500 جنيه.

كلية الصيدلة - برنامج فارم دي: 66000 القسط الأول، 44000 القسط الثاني، بإجمالي 110000 جنيه.

كلية الصيدلة - برنامج فارم دي - صيدلة إكلينيكية: 41000 القسط الأول، 37500 القسط الثاني، بإجمالي 93500 جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 56000 القسط الأول، 41000 القسط الثاني، بإجمالي 97000 جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 34000 القسط الأول، 21000 القسط الثاني، بإجمالي 55000 جنيه.

كلية التمريض - التمريض العام: 21000 القسط الاول، 14000 القسط الثاني، بإجمالي 35000 جنيه.

كلية التمريض - التمريض التخصصي: 25000 القسط الأول، 15000 القسط الثاني، بإجمالي 40000 جنيه.

كلية الهندسة: 70000 القسط الأول، 48000 القسط الثاني، بإجمالي 118000 جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 41000 القسط الأول، 28000 القسط الثاني، بإجمالي 69000 جنيه.

كلية الفنون التطبيقية - برنامج تصميم داخلي وأثاث: 24000 القسط الأول، 16000 القسط الثاني، بإجمالي 40000 جنيه.

كلية الفنون التطبيقية - الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون: 24000 القسط الأول، 16000 القسط الثاني، بإجمالي 40000 جنيه.

كلية الفنون التطبيقية - تصميم وتكنولوجيا الموضة: 24000 القسط الأول، 16000

القسط الثاني، بإجمالي 40000 جنيه.

القسط الثاني، بإجمالي 40000 جنيه. كلية الفنون التطبيقية - تصميم المنتجات: 24000 القسط الأول، 16000 القسط الثاني، بإجمالي 40000 جنيه.

كلية الفنون التطبيقية – الإعلان: 24000 القسط الأول، 16000 القسط الثاني، بإجمالي 40000 جنيه.

كلية الاقتصاد - برنامج إنجليزي: 20000 القسط الأول، 13000 القسط الثاني، بإجمالي 33000 جنيه.

كلية الاقتصاد - برنامج عربي: 17000 القسط الأول، 11000 القسط الثاني، بإجمالي 28000 جنيه.

كلية اللغات والترجمة - برنامج لغة إنجليزية: القسط الأول 20000، 13000

القسط الثاني، بإجمالي 33000 جنيه.

القسط الثاني، بإجمالي 33000 جنيه. كلية اللغات والترجمة - باقي البرامج (فرنسي - إسباني - ألماني - صيني): 18000 القسط الأول، 12000 القسط الثاني، بإجمالي 30000 جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال - برنامج الاتصالات التسويقية المتكاملة: القسط الأول 20000، القسط الثاني 13000، بإجمالي 33000 جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال - الإنتاج الإذاعي والتلفزيون: 20000 القسط الأول، 13000 القسط الثاني، بإجمالي 33000 جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال - الصحافة الرقمية: 20000 القسط الأول، 13000 القسط الثاني، بإجمالي 33000 جنيه.

كلية التربية - لغة إنجليزية - اللغة العربية: 14000 القسط الأول، 9000 القسط الثاني، بإجمالي 23000 جنيه.

كلية التربية - والدراسات الإسلامية – الطفولة: 14000 القسط الأول، 9000 القسط الثاني، بإجمالي 23000 جنيه.

كلية التربية - التربية الخاصة - علم نفس: 14000 القسط الأول، 9000 القسط الثاني، بإجمالي 23000 جنيه.

كلية السياحة والفنادق: 13400 القسط الأول، 8600 القسط الثاني، بإجمالي 22000 جنيه.

كلية السياحة والفنادق - برنامج IMC مع جامعة النمسا: 16200 القسط الأول، 11000 القسط الثاني، بإجمالي 27200 جنيه.

كلية السياحة والفنادق - برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم (التعليم التبادلي): 16500 القسط الأول، 11000 القسط الثاني، بإجمالي 27500 جنيه.

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