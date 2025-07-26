تنسيق الجامعات 2025، نماذج من اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية

اختبارات القدرات 2025.. يؤدي طلاب الثانوية العامة هذه الأيام اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات كشرط أساسي للقبول بها.

كانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، اعتبارًا من يوم 12 يوليو 2025، وقررت الوزارة مد التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات 2025، وهي كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية – جامعة المنيا، وكليات علوم الرياضة.

وتستعرض بوابة فيتو في هذا التقرير نماذج من اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية من سنوات سابقة.

نموذج لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

نماذج اختبارات قدرات كلية فنون جميلة

جاء نموج لاختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة (فنون) في إحدى السنوات السابقة كالتالي:

اختبار قدرات الفنون الجميلة (فنون) (الرسم والتصميم).

السؤال الأول / اختبار الرسم: (٦٠ درجة).

كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

المطلوب: ارسم بالخطوط وبالظلال كلما أمكن مشهدًا للاعبي كرة القدم أثناء ممارستهم لهذه الرياضة، مراعيًا قدر استطاعتك التعبير عن النسب الصحيحة للجسم البشري، ومحققًا التنوع الضروري للخطوط والملامس وتنوع أحجام الكتل والأبعاد داخل اللوحة وذلك في حدود الوقت المتاح.

الأدوات: أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة (أستيكة) على مساحة (٣٥ × ٢٥).

السؤال الثاني / اختبار التصميم الزخرفي: (٤٠ درجة).

يعتمد الفن الإسلامي على تكرار الوحدات الهندسية والنباتية... في بناء فني جمالي متماسك... يرقى المستوى فن العمارة الإسلامية المتمثلة في المساجد والقصور وبيوت العامة.

المطلوب: عمل تصميم مستخدمًا الشكل الهندسي (الثماني الإسلامي) والموضح فيه الخطوط الهندسية والنباتية... من خلال تجزئة الشكل أو تكبيره وتصغيره، ثم إعادة ترتيبه وتنظيمه في المساحة الموضحة وأبعادها (٢٥ × ١٧ سم) مستخدمًا أقلام (الفلوماستر الملونة) مع الحرص على بناء التصميم كاملًا بالخطوط وتلوين بعض أجزائه حسب الوقت المتاح.

الأدوات المطلوبة: ورق شفاف وأقلام رصاص وممحاة ومسطرة ومثلثات والأقلام الفلوماستر الملونة.

نموذج اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة



وجاء نموذج آخر من اختبارات كلية الفنون الجميلة (فنون) كالتالي:

اختبار قدرات الفنون الجميلة (فنون) (الرسم والتصميم)

السؤال الأول / اختبار الرسم:

يعتبر المشي أحد الرياضات الهامة التي تساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية للإنسان.

المطلوب: ارسم بالخطوط وبالظلال كلما أمكن مشهدًا تستعرض فيه بعض ممارسي رياضة المشي. استطاعت التعبير عن النسب الصحيحة للجسم البشري، ومحققًا التنوع الضروري للخطوط والملامس والأبعاد داخل اللوحة وذلك في حدود الوقت المتاح.

الأدوات: الأقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وممحاة (أستيكة) على مساحة (٣٥ × ٢٥) سم.

السؤال الثاني / اختبار التصميم الزخرفي:

يعتمد الفن الإسلامي على تكرار الوحدات الهندسية والنباتية.. في بناء جمالي متماسك.. يرقى بالروح الإسلامية المتمثلة في المساجد والقصور وبيوت العامة.

المطلوب: عمل تصميم مستخدمًا الشكل الهندسي (الثاني الإسلامي) والموضح فيه الخطوط الهندسية وتجزئة الشكل أو تكبيره وتصغيره، ثم إعادة ترتيبه وتنظيمه في المساحة الموضحة وأبعادها (٢٥ × ٢٠) سم. (الفلوماستر الملونة) مع الحرص على بناء التصميم كاملًا بالخطوط وتلوين بعض أجزائه حسب الوقت المتاح.

الأدوات المطلوبة: ورق شفاف وأقلام رصاص وممحاة ومسطرة ومثلثات والأقلام الفلوماستر الملونة.

نموذج لاختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

نماذج اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية

جاء نموذج لاختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية في إحدى السنوات كالتالي:

اختبار قدرات الفنون التطبيقية (الرسم والتصميم)

السؤال الأول: اختبار الرسم:

(٦٠ درجة)

مع تطبيق التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات، حصلنا على هدوء لم تحظ به من قبل، فاختلفت المناظر وسكنت الشوارع وظهر جمالًا لم نكن نراه وسط الزحام والصخب.

المطلوب: ارسم في مساحة مناسبة منظرًا من أمام كورنيش النيل حيث ترسي المراكب الشراعية وتظهر العوامات وتبدو البنايات في الأفق بلا تشويش، باستخدام الأقلام الرصاص معتمدًا على تأثيرات الظل المختلفة ومراعيا قواعد المنظور العامة ومبينا البعد والقرب ومهتما بالتفاصيل.

السؤال الثاني: اختبار التصميم الزخرفي:

أردت أن تجمل حجرتك بوحدة إضاءة من المعدن أو الخزف أو الزجاج، صمم الشكل المناسب الذي تتمنى أن تكون عليه وحدة الإضاءة الخاصة بك.

المطلوب: مساحة التصميم ( ۲۰ × ۳۰ ) سم ويتم تنفيذ التصميم بالخامة المناسبة من اختيارك ( الوان خشب - فلوماستر - الوان بوستر أو غيرها...) مع مراعاة أسس وقواعد التصميم من اتزان وتوافق لوني وغيرها.

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