الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

الحوثي: إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة للوضع بغزة

عبدالملك الحوثي
عبدالملك الحوثي

 قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس: إسنادنا لغزة مستمر وأعلنا المرحلة الـ4 التي تعني استهداف سفن أي شركة تتعامل مع العدو.

الحوثي: إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة للوضع بغزة

وأضاف عبدالملك الحوثي: إعلان المرحلة الرابعة من عملياتنا خطوة ضرورية نتيجة الوضع الذي وصل إليه قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه  أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد ذكرت أن صفارات إنذار دوت في مناطق بالضفة الغربية والنقب والبحر الميت.

و قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي: “مع المأساة في قطاع غزة نسعى لدراسة خيارات تصعيدية إضافية”.

جماعة الحوثي تدرس خيارات تصعيدية ضد إسرائيل 

وأضاف عبدالملك الحوثي: نطور قدراتنا العسكرية لتكون أكثر فاعلية في التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه وفتح منافذ للعبور لنصرة الشعب الفلسطيني هو ما نتمناه ونسعى إليه.

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غزة اليمن عبد الملك الحوثي إسرائيل جماعة الحوثى

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