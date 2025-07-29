وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء في مطار القاهرة كان لحظيا ولم يؤثر على حركة التشغيل

أكدت وزارة الطيران المدني في بيان رسمي مساء اليوم، أن التيار الكهربائي لم ينقطع عن مطار القاهرة الدولي بشكل مؤثر، موضحة أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن انقطاع الكهرباء في المطار غير دقيق، وأن ما حدث كان انقطاعًا لحظيًّا ومحدودًا في أحد خطوط التغذية الاحتياطية، دون أي تأثير على حركة التشغيل أو خدمات الملاحة الجوية.

الانقطاع وقع في الخط الاحتياطي فقط

وأوضحت الوزارة أن الانقطاع الذي حدث كان في الخط الاحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية، وتم على الفور التنسيق مع شركة الكهرباء، التي أكدت أن العمل جارٍ على استكمال الإصلاح بشكل سريع وفوري.

الخط الرئيسي يعمل بكفاءة.. والتشغيل لم يتأثر

وشددت وزارة الطيران على أن الخط الكهربائي الرئيسي المغذي لمطار القاهرة الدولي يعمل بكفاءة كاملة دون أي أعطال، مضيفة أن المنظومة الكهربائية بالمطار ومركز الخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل، حيث تشمل محطات مزودة بمصادر طاقة تبادلية ومولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل في كافة الظروف.

انتظام حركة الرحلات وسير العمليات التشغيلية كالمعتاد

وأكد البيان أن كافة العمليات التشغيلية في مطار القاهرة تسير بشكل طبيعي ومنتظم، دون تسجيل أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرًا إلى أن جاهزية فرق التشغيل والطوارئ، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة من وزارة الكهرباء، لعبت دورًا محوريًّا في احتواء الموقف خلال لحظات.

إشادة بجاهزية فرق الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية

وفي ختام البيان، أثنت وزارة الطيران المدني على كفاءة فرق التشغيل والطوارئ في التعامل الفوري مع الموقف، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان أعلى درجات الجاهزية الفنية والتشغيلية في جميع الأوقات.

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