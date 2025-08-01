بعد رسوب 84% من طلاب الفرقة الأولى، كلية أصول الدين بأزهر الزقازيق توضح الأسباب

شهدت كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر فرع الزقازيق محافظة الشرقية موجة من الجدل والصدمة، بعد إعلان نتائج طلاب الفرقة الأولى (انتظام وانتساب - مستجد وباق)، والتي كشفت عن نسبة نجاح لا تتجاوز 16% فقط، فيما رسب نحو 84% من الطلاب، ما بين إعادة للعام الدراسي كاملًا أو النقل للفرقة التالية مع رسوب في أقل من ثلاث مواد.

النتيجة فجّرت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

النتيجة التي نُشرت على الصفحة الرسمية لكلية اصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق عبر "فيسبوك"، فجّرت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من أولياء الأمور والطلاب عن استيائهم، وطالب البعض بضرورة رفع الحد الأدنى للالتحاق بالكلية ليصل إلى أكثر من 80%، لضمان قبول الطلاب الأكثر جدية واستحقاقًا، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في مستوى عدد كبير من الدارسين.

النتيجة فجّرت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي،فيتو

مصدر مسؤول بالكلية عن أسباب هذا التراجع الصادم في نسب النجاح

وفي تصريحات خاصة، كشف مصدر مسؤول بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية عن أسباب هذا التراجع الصادم في نسب النجاح، قائلًا إن من أبرزها: غياب أعداد كبيرة من الطلاب عن حضور الامتحانات وضعف المستوى العلمي للعديد من طلاب الفرقة الأولى، الذين التحقوا بالكلية بمجموع منخفض لا يتجاوز 50%، أو كانوا من الناجحين في الدور الثاني بالثانوية الأزهرية وقصور شديد في المهارات الأساسية لدى بعض الطلاب،حيث إن بعضهم بحسب المصدر "لا يُحسن الكتابة".

النتيجة فجّرت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي،فيتو

وفي المقابل، أوضح المصدر أن الطلاب المجتهدين حققوا نتائج مرتفعة، ما يثبت أن التفوق كان متاحًا لمن جدّ واجتهد.

النتيجة فجّرت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي،فيتو

نسب النجاح في باقي الفرق الثلاث بالكلية مرتفعة ومستقرة

واستشهد المصدر بقول الله تعالى: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا)، مشيرًا إلى أن النتائج كانت عادلة وتعكس التفاوت الحقيقي في مستويات الطلاب.

النتيجة فجّرت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي،فيتو

يُذكر أن نسب النجاح في باقي الفرق الثلاث بالكلية جاءت مرتفعة ومستقرة.

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