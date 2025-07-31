الصحة: إنقاذ شاب من الموت بمستشفى السادات المركزي بعد حادث سير مروع

أعلنت وزارة الصحة نجاح إنقاذ شاب من الموت بمستشفى السادات المركزي بعد حادث سير مروع.

وأكدت وزارة الصحة أن الفريق الطبي بمستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير مروع أسفر عن إصابات بالغة ومتعددة كادت تودي بحياته.

وأسفر الحادث عن إصابات خطيرة، أبرزها نزيف داخلي بالبطن، تهتك شديد بالطحال، كسر بالفك السفلي، كسور مزدوجة في عظمي الكعبرة بالذراعين، كسر بعظام الحوض، وكسر بعظمة الفخذ.

وأشارت وزارة الصحة فور وصول الحالة إلى المستشفى، تم التعامل معها بمنتهى السرعة والدقة، حيث خضع الشاب لفحوصات وأشعة وتحاليل عاجلة، أعقبها تنفيذ سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة.

شملت أبرز التدخلات الجراحية:

استئصال الطحال ووقف النزيف الداخلي مع نقل وحدات دم وبلازما.

جراحة لتثبيت كسر الفك السفلي.

تثبيت الكعبرة اليسرى باستخدام أسلاك معدنية.

رد كسر الكعبرة اليمنى وتجبيرها.

تثبيت كسر الفخذ الأيسر.

متابعة دقيقة لحالة كسر الحوض لضمان التئامه بصورة صحيحة.

وأشادت وزارة الصحة والسكان بهذا الإنجاز الطبي، مؤكدة أن ما تحقق يعكس كفاءة وجهوزية الأطقم الطبية بالمستشفى، ومستوى الرعاية العاجلة التي تقدمها المستشفيات الحكومية للمواطنين.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان نجاح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، كانت تعاني من اعوجاج شديد في العمود الفقري تسبب لها في آلام مزمنة وصعوبة في المشي.

جراحة معقدة لتقويم العمود الفقري

وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي المتخصص في جراحات المخ والأعصاب بدأ فور استقبال الحالة بإجراء فحوصات شاملة وتقييم دقيق، ليتم اتخاذ القرار بإجراء جراحة معقدة لتقويم العمود الفقري.

واستغرقت العملية الجراحية نحو 5 ساعات متواصلة، تمكن خلالها الفريق الطبي من تصحيح التشوه بنجاح، حيث غادرت الطفلة المستشفى لاحقًا وهي بحالة صحية مستقرة، لتستعيد قدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

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