قبل فتح الباب اليوم، قواعد اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات 2025

حدد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الجمعة، فتح باب التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للعام الجامعي 2025/2026 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية، وفقًا للشروط والقواعد للقبول بكليات الزراعة والتجارة والحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/8/2025 على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمس أيام وفق لجدول كلل تخصص.

قواعد اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات 2025

هناك مجموعة من القواعد والاعتبارات التي يجب مراعاتها في اختبارات الشهادات الفنية للقبول بالجامعات وهي كالآتي:

اعتبارًا من دفعة عام 2025 من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي 2026/2025 أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025 هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.

بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية عام 2024 يسمح لهم بفرصة أخرى وأخيرة للتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025 للالتحاق بالكليات المعنية في العام الجامعي 2026/2025.

عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية (نظام الثلاث سنوات) ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعة 2024 والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها (التجارة - الزراعة - الحقوق - الهندسة) بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2026/2025، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشيحهم لهذه الكليات سنويًا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.

قواعد اختبارات المعاهد السنتان بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2026/2025 وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على (المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات أو المعهد الفني الصناعي بشبرا "شعبة معامل بيولوجية") بكليات (الهندسة بالفرقة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية في النظام الفصلي وحسب المقاصة في نظام الساعات المعتمدة) بالجامعات المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ كطلاب نظاميين.

اختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات:

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى) بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2025/2026 وفقًا لنظامي الدراسة (الانتظام - الانتساب الموجه).

قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (الزراعية، الصناعية) نظام الثلاث سنوات بكليات (الزراعة بالفرقة الأولى، الهندسة بالفرقة الإعدادية) بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2025/2026 كطلاب نظاميين.

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