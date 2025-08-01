تنسيق الجامعات 2025، كليات تقبل طلاب الثانوية العامة من جميع الشعب

تنسيق الجامعات 2025.. يواصل طلاب الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى غدا السبت 2 أغسطس 2025.

وبدأت معامل التنسيق في استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم يوميا، في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 يوميا طوال أيام المرحلة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

ويبحث الطلاب كثيرا خلال عملية تسجيل الرغبات، عن الكليات التي تقبل طلاب شعبة علمي علوم، والكليات التي تقبل طلاب شعبة علمي رياضة، والكليات التي تقبل طلاب الشعبة الأدبية.

وتستعرض فيتو في هذه السطور، قائمة كليات تقبل طلاب الثانوية العامة بجميع الشعب بنظاميها القديم والحديث.

كليات تقبل طلاب الثانوية العامة بجميع الشعب

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، هناك مجموعة من الكليات بجميع الجامعات الحكومية تقبل طلاب الثانوية العامة بجميع شعبها، نرصدها فيما يلي:

كليات بجامعة القاهرة لجميع شعب الثانوية العامة

الاقتصاد والعلوم السياسية - التجارة - الآثار - الإعلام - الآداب - دار العلوم - الحقوق - التربية الطفولة المبكرة بالدقي بنين وبنات - التربية النوعية - دار العلوم انتساب موجه- حقوق انتساب موجه -تجارة انتساب موجه -أداب انتساب موجه.

كليات بجامعة الإسكندرية لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة - الآداب - الحقوق - التربية - السياحة والفنادق - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - الفنون الجميلة (قسم فنون) - علوم الرياضة للبنين - علوم الرياضة للبنات - التربية (شعبة طفولة) "طالبات فقط" - التربية الطفولة المبكرة (بنات فقط) - التربية النوعية - تجارة انتساب موجه حقوق انتساب موجه آداب انتساب موجه- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية السياحة والفنادق (تعليم تبادلي).

كليات بجامعة مطروح لجميع شعب الثانوية العامة

التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية الطفولة المبكرة (بنات فقط) - علوم الرياضة بنين - السياحة والفنادق - تربية نوعية - الآثار واللغات - تربية.

كليات بجامعة عين شمس لجميع شعب الثانوية العامة

الإعلام - التجارة - البنات للآداب والعلوم والتربية (آداب) - البنات للآداب والعلوم والتربية (تربية) - التربية - الألسن - الآداب - الحقوق - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - البنات للآداب والعلوم والتربية (شعبة الطفولة) - البنات للآداب والعلوم والتربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية النوعية - آداب انتساب موجه - حقوق انتساب موجه - تجارة انتساب موجه بنات آداب انتساب - آثار.

كليات بجامعة أسيوط لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة - التربية - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - الحقوق - علوم الرياضة للبنين والبنات - الخدمة الاجتماعية - الآداب - التربية النوعية - تجارة انتساب موجه - حقوق انتساب موجه اداب انتساب موجه خدمة اجتماعية انتساب موجه الفنون الجميلة (فنون) - التربية الطفولة المبكرة (بنين وبنات).

كليات بجامعة الوادي الجديد لجميع شعب الثانوية العامة

التربية - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية (شعبة طفولة طالبات فقط) - آداب - آداب انتساب - علوم الرياضة بنين وبنات

كليات بجامعة طنطا لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة - الآداب - الحقوق - علوم الرياضة (طلبة وطالبات) - التربية - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية (شعبة طفولة طالبات فقط) - التربية النوعية - تجارة انتساب موجه حقوق انتساب موجه آداب انتساب موجه.

كليات بجامعة المنصورة لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة- التربية –الحقوق- الآداب- التربية شعبة التعليم الأساسي " الحلقة الابتدائية" - علوم الرياضة للبنين - علوم الرياضة البنات - السياحة والفنادق - التربية النوعية بالمنصورة - التربية النوعية بميت غمر - التربية النوعية بمنية النصر - التربية الطفولة المبكرة بنات فقط ) - تجارة انتساب موجه حقوق انتساب موجه - آداب انتساب موجه فنون جميلة فنون.

كليات بجامعة الزقازيق لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة- التربية - الآداب - حقوق - علوم الرياضة للبنين - علوم الرياضة للبنات - التربية (شعبة التعليم الأساسي الحلقة الابتدائية") - التربية النوعية بالزقازيق كلية التكنولوجيا والتنمية بالزقازيق ( شعبة علوم مالية وادارية ( التربية (شعبة طفولة طالبات فقط تجارة انتساب موجه- حقوق انتساب موجه- اداب انتساب موجه -علوم الإعاقة والتأهيل تربية طفولة مبكرة.

كليات بجامعة حلوان لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة- وإدارة الأعمال - الخدمة الاجتماعية - الفنون الجميلة قسم فنون) - التربية - التربية (شعبة التعليم الأساسي " الحلقة الابتدائية") - التربية (شعبة طفولة "طالبات فقط" - التربية الفنية - علوم الرياضة للبنين - علوم الرياضة للبنات - التربية الموسيقية - السياحة والفنادق الآداب الحقوق خدمة اجتماعية انتساب موجه - تجارة انتساب موجه - حقوق انتساب موجه سياحة وفنادق تعليم تبادلی - آداب انتساب موجه - كلية الاقتصاد المنزلي.

كليات بجامعة المنيا لجميع شعب الثانوية العامة

الألسن - الآداب - التربية - التربية الفنية - السياحة والفنادق - علوم الرياضة (طلبة وطالبات) - دار العلوم - الفنون الجميلة (فنون) - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية النوعية - التربية للطفولة المبكرة - آداب - آداب انتساب موجه - دار علوم انتساب موجه - الحقوق انتظام فقط.

كليات بجامعة المنوفية لجميع شعب الثانوية العامة

الإعلام - الآداب - التجارة - الحقوق - التربية - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية النوعية بأشمون - تجارة انتساب موجه شبين الكوم - حقوق انتساب موجه شبين الكوم - آداب انتساب موجه - علوم الرياضة بشبين الكوم (بنين - بنات) - اقتصاد منزلي - التربية للطفولة مبكرة.

كليات بجامعة قناة السويس لجميع شعب الثانوية العامة

التربية - التربية (شعبة طفولة "طالبات فقط") - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - الآداب والعلوم الإنسانية - التجارة - السياحة والفنادق - تجارة انتساب موجه - آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه - الألسن - علوم الرياضة (بنين - بنات).

كليات بجامعة العريش لجميع شعب الثانوية العامة

التربية - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية (شعبة طفولة) طالبات فقط - علوم الرياضة طلبة وطالبات - الآداب انتساب - الآداب - تجارة انتظام - تجارة انتساب موجه - اقتصاد منزلي.

كليات بجامعة جنوب الوادي لجميع شعب الثانوية العامة

الآثار بقنا - الآداب بقنا - التربية بقنا - التربية بقنا (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية بقنا (شعبة طفولة) طالبات فقط - علوم الرياضة بقنا طلبة وطالبات - التجارة بقنا - الحقوق بقنا - آداب انتساب موجه - تجارة انتساب موجه - حقوق انتساب موجه - التربية النوعية بقنا - الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا.

كليات بجامعة الأقصر لجميع شعب الثانوية العامة

التربية - الفنون الجميلة (فنون) - كلية السياحة والفنادق - الآثار - الألسن - تربية تعليم ابتدائي.

كليات بجامعة أسوان لجميع شعب الثانوية العامة

الآداب بأسوان - التربية بأسوان - التربية بأسوان (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية بأسوان (شعبة طفولة) طالبات فقط - الخدمة الاجتماعية بأسوان - الآداب بأسوان انتساب موجه - الخدمة الاجتماعية بأسوان انتساب موجه - الألسن - التجارة - التجارة انتساب - التربية النوعية - الآثار - الحقوق - الحقوق انتساب - علوم الرياضة (بنين / بنات) - دار العلوم (انتظام) - دار العلوم (انتساب).

كليات بجامعة بنها لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة - التربية - الآداب - الحقوق - علوم الرياضة (بنين - بنات) - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - تجارة انتساب موجه - حقوق انتساب موجه - آداب انتساب موجه - التربية النوعية.

كليات بجامعة الفيوم لجميع شعب الثانوية العامة

التربية - الآداب - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - السياحة والفنادق - الآثار - دار العلوم - الخدمة الاجتماعية - التربية النوعية - التربية للطفولة المبكرة - خدمة اجتماعية انتساب موجه - دار علوم انتساب موجه آداب انتساب موجه - حقوق انتظام فقط علوم الرياضة طلبة وطالبات - الألسن - إدارة تشغيل المطاعم سياحة وفنادق تعليم تبادلي.

كليات بجامعة بني سويف لجميع شعب الثانوية العامة

الآداب - التجارة - الحقوق - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - علوم الرياضة (طلبة طالبات) - تجارة انتساب موجه - حقوق انتساب موجه آداب انتساب موجه - السياسية والاقتصاد - كلية الإعلام - التربية للطفولة المبكرة - السياحة والفنادق - الألسن - الخدمة الاجتماعية التنموية - الخدمة الاجتماعية التنموية انتساب موجه - علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

كليات بجامعة كفر الشيخ لجميع شعب الثانوية العامة

التربية - التربية (شعبة طفولة "طالبات فقط") - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التجارة - الآداب - التربية النوعية - علوم الرياضة "طلبة وطالبات" تجارة انتساب موجه آداب انتساب موجه - الألسن - حقوق - حقوق انتساب.

كليات بجامعة سوهاج لجميع شعب الثانوية العامة

الآداب - التجارة - التربية - التربية شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية" - التربية (شعبة طفولة) طالبات فقط - تجارة انتساب موجه آداب انتساب موجه - علوم الرياضة بنين وبنات - الحقوق - الحقوق انتساب - الآثار الألسن - التربية النوعية.

كليات بجامعة بورسعيد لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة التربية التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - علوم الرياضة "طلبة وطالبات" - الكلية التكنولوجية لإدارة ونظم المعلومات - التربية النوعية - التربية شعبة طفولة مبكرة الآداب انتساب موجه الآداب تجارة انتساب حقوق.

كليات بجامعة دمنهور لجميع شعب الثانوية العامة

الآداب تجارة - تربية - تربية (ابتدائي) تربية (طفولة) طالبات فقط تجارة انتساب موجه - آداب انتساب موجه تربية طفولة مبكرة تربية نوعية بالنوبارية (رياض أطفال) طالبات فقط - تربية نوعية بالنوبارية.

كليات بجامعة السويس لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة - التربية - التربية شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية" - التربية (شعبة طفولة) طالبات فقط - تجارة انتساب موجه الآداب والعلوم الإنسانية - الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه السياسة والاقتصاد - إعلام - علوم الرياضة (بنين - بنات).

كليات بجامعة مدينة السادات لجميع شعب الثانوية العامة

التجارة - الحقوق - السياحة والفنادق - التربية - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التربية (طفولة مبكرة) طالبات فقط - علوم الرياضة (طلبة وطالبات) - تجارة انتساب موجه حقوق انتساب موجه - سياحة وفنادق تعليم تبادلي.

كليات بجامعة دمياط لجميع شعب الثانوية العامة

التربية - التربية (شعبة التعليم الأساسي "الحلقة الابتدائية") - التجارة - التربية النوعية - التربية (شعبة طفولة) طالبات فقط - علوم الرياضة "طلبة وطالبات" - تجارة انتساب موجه - آداب انتساب موجه - حقوق انتظام فقط – آثار.

كليات بجامعة الغردقة لجميع شعب الثانوية العامة

الألسن - التربية - التربية طفولة سياحة وفنادق التربية ابتدائي.



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