سيوداد ريال الإسباني يعلن تعاقده مع نجم الأهلي لليد

أعلن نادي سيوداد ريال الإسباني، أحد أعرق أندية دوري كرة اليد الإسباني، تعاقده رسميًا مع عمر شريف لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويلعب عمر شريف بمركز الدائرة، ولفت الأنظار بأدائه المتميز خلال الموسم الماضي حينما لعب ضمن صفوف نادي كانجاس الإسباني، وهو ما ساعد في فتح أبواب الانتقال أمامه إلى فريق بحجم سيوداد ريال.

ونشر النادي الإسباني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترحيبي باللاعب المصري، تضمن لقطات لأبرز معالم مصر السياحية كالأهرامات وشوارع القاهرة، في إشارة إلى خلفية عمر شريف المصرية.

ويعد عمر شريف ثاني لاعب مصري في التاريخ ينضم إلى سيوداد ريال، بعد النجم السابق حسين زكي، الذي لعب للفريق في وقت سابق وتوّج معه بلقب الدوري الأوروبي.

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