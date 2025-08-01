الجمعة 01 أغسطس 2025
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دين ودنيا

بعد حادث حفل محمد رمضان، حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات والاتجار بهما

الألعاب النارية،
الألعاب النارية، فيتو

تسببت الألعاب النارية في حادث مأساوي أودى بحياة شخص وإصابة آخرين بـ حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، أمس الخميس، مما جعل التساؤلات تتزايد حول حكم استعمال المفرقعات والألعاب النارية والاتجار بهما.

 

حكم الاتجار بالمفرقات والألعاب النارية

وفي هذا الصدد، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول صاحبه: “ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين”.

حكم استعمال الألعاب النارية
حكم استعمال الألعاب النارية

حكم استعمال الألعاب النارية

وقالت دار الإفتاء إنه يَحرُم شرعًا استعمالُ الأفراد المفرقعاتِ والألعابَ الناريَّةَ لأنها وسيلةٌ لإصابة النفس والآخرين بالأذى النفسي والجسدي والمالي، فهي تنشر الذُّعر والضجيج وإزعاج مستحقي الرِّعاية من الأطفال والمُسِنِّين، بل تعدَّى أثرُها وضررُها ليصل إلى إحداث تلفٍ في الأبدان والأعيان، مثل حوادث الحرائق في الأماكن العامة والخاصة، وإصابة مستعملها والمارِّين بالحروق والجراحات، وغيرها مِن الأذى وأنواع الإصابات، فضلًا عما في استعمالها من إهدار الأموال فيما لا نفع فيه.

 

حكم الاتجار في الألعاب النارية

وأكدت الإفتاء أنه يَحرُم كذلك شرعًا المتاجرةُ في المفرقعات والألعاب النارية باعتبارها إعانةً على الحرام، ومتنافيةً مع تعاليم الإسلام السَّمحة، من رعاية حقوق الناس في السِّلم والأمن على أنفسهم وأموالهم، وحقهم في الطمأنينة وتأمين رَوعاتهم.

دار الإفتاء توضح حكم الكلام أثناء الأذان 

الإفتاء توضح مدى حث الإسلام على احترام خصوصية الآخرين

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الالعاب النارية محمد رمضان الساحل الشمالى حكم استعمال الألعاب النارية دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الافتاء

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