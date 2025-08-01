بعد حادث حفل محمد رمضان المأساوي، كل ما تريد معرفته عن تاريخ الألعاب النارية

تصدر النجم محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث المأساوي الذي شهده حفله بالساحل الشمالي، أمس الخميس، والذي أسفر عن مصرع أحد عمال فريق تنظيم الحفل.

تاريخ الألعاب النارية

في هذا السياق، يتساءل عدد كبير من الجمهور عن تاريخ الألعاب النارية، بعد حادث حفل محمد رمضان، الذي نتج عنه انفجار بسبب خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وسقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

الألعاب النارية ظهرت في الصين القديمة في 800 ميلادي وكانت تستخدم في حفلات الزفاف والاحتفالات الملكية والوطنية، ثم انتقلت هذه الألعاب إلى أوروبا، حيث إن في عام 1295 دخل ماركو بولو الألعاب النارية من الصين إلي أوروبا، في عام 1486 في إنجلترا استخدم الرؤساء الألعاب النارية للترفيه وتم إطلاق أول عرض للألعاب النارية زفاف الملك هنري السابع.

وفي عام 1830 اخترعت إيطاليا شكل ومكونات كيميائية جديدة للألعاب النارية وتم إنتاج ألعاب نارية حديثة، حيث إنهم استخدموا السترونتيوم للون الأحمر والباريوم للأخضر، والكبريت للأزرق والصوديوم للأصفر وكانوا هما أول الأوروبيين الذين اخترعوا الألعاب النارية.

وفي أمريكا أصبحت الألعاب النارية جزءا منها في أعياد الاستقلال من كل عام، ولكن تصبح الصين هي أكبر دولة إنتاجا في الألعاب النارية.

وتوفي الشاب حسام حسن عبد القوي، أحد المنظمين لحفل محمد رمضان في بورتو مارينا بالساحل الشمالي، إثر انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.

حسام حسن عبد القوي، البالغ من العمر 23 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الإنعاش. وكان يعمل ضمن فريق شركة الألعاب النارية المشاركة في تنظيم الحفل.

كان آخر ما نشره الشاب حسام حسن قبل وفاته عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لك المزيد".

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