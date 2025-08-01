الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة القصف الروسي على كييف إلى 26 قتيلا

أوكرانيا
أوكرانيا

 ارتفعت حصيلة الضربات الروسية على كييف إلى 26 قتيلًا، بينهم ثلاثة أطفال، و156 جريحًا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الجمعة.

 

وغداة إعلان السلطات الأوكرانية، أن قصفا أوقع 16 قتيلًا، بينهم طفلان، قالت وزارة الداخلية في منشور على تلجرام، إنّه "خلال ليلة أمس وصباح اليوم، انتشلت فرق الإنقاذ 10 جثث من تحت أنقاض المبنى السكني في منطقة سفياتوشينسكي، بينها جثة طفل يبلغ من العمر عامين"، مشيرة إلى أنّ القصف أوقع أيضًا 159 جريحًا، بينهم 16 طفلًا. 

 

واستهدفت ضربات روسية أوكرانيا مجددًا ليل الخميس  وقتل رجل عمره 63 عامًا جراء قذيفة طالت مبنى سكنيًا في بلدة فيسيليانكا في منطقة زابوريجيا (شرق)، حسب ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية المحلية إيفان فيدوروف على تلغرام.

 

وأعلنت كييف الجمعة يوم حداد إثر عمليات القصف الخميس التي كانت الأكثر دموية في العاصمة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

 

وندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بـ"مشهد جديد" من القتل تسببت به موسكو داعيًا إلى "تغيير النظام" في روسيا.

 

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات بأنّها "مثيرة للاشمئزاز، مؤكدًا عزمه على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

 

وأمهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 10 أيام اعتبارًا من الثلاثاء لوقف الحرب التي تعتبر الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية والتي تسببت بمقتل الآلاف من الجانبين.

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