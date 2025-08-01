الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

ترامب: ما تفعله روسيا في أوكرانيا "مثير للاشمئزاز" وأمام بوتين أسبوع للتوصل إلى اتفاق

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بشدة سلوك روسيا تجاه أوكرانيا، ووصفه بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقال ترامب إنه يعتزم فرض عقوبات على موسكو حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي متحدثًا للصحفيين في المكتب البيضاوي، أنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات ستردع روسيا.

وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس الجاري للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا روسيا عقوبات على موسكو المكتب البيضاوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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