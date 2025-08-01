ترامب: ما تفعله روسيا في أوكرانيا "مثير للاشمئزاز" وأمام بوتين أسبوع للتوصل إلى اتفاق

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بشدة سلوك روسيا تجاه أوكرانيا، ووصفه بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقال ترامب إنه يعتزم فرض عقوبات على موسكو حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف الرئيس الأمريكي متحدثًا للصحفيين في المكتب البيضاوي، أنه غير متأكد مما إذا كانت العقوبات ستردع روسيا.

وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس الجاري للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.

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