إصابة في فريق عمل محمد رمضان أثناء حفله بالساحل الشمالي بسبب الألعاب النارية

شهد حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم بأحد المنتجعات بمنطقة الساحل الشمالي، حادث مأساوي، حيث انفجرت بعض الألعاب النارية، بشكل خاطئ وتسببت في إصابة أحد الأشخاص.

وكشف مصدر من داخل الحفل في تصريح لفيتو، أنه قد حدث خلل في أحد الأنظمة الخاصة بالألعاب النارية، التي أطلقت فجأة مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص الذي يعمل ضمن فريق محمد رمضان.

وأضاف المصدر أن هذا الشخص قد اصيب إصابة قوية، وسقط من على المسرح، وهذا ما اضطر محمد رمضان لإيقاف الحفل، وطلب الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة الفنان محمد رمضان الذي أوقف حفله بعد وقوع الإصابات نتيجة إصابتهم بالألعاب النارية والشماريخ.

وقال محمد رمضان: "فين الإسعاف ورجال الأمن يجوا يشيلوا الراجل اللي وقع تحت"، وأعقبها اصطحاب البودي جاردات ومنظمي الحفل لانتشال أحد الجمهور وحمله خارج المسرح لنقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى دون معرفة مصيره.

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