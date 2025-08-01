انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ داخل 136 سفارة بـ 117 دولة، بدء الاقتراع في نيوزيلندا، واستبعاد 4 دول من العملية الانتخابية

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تنطلق اليوم الجمعة، الأول من أغسطس، ولمدة يومين، انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين المقيمين بالخارج، حيث يتوجه الناخبون إلى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم.

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتُفتح مقار السفارات والبعثات المصرية أبوابها أمام الناخبين اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة للراحة يحددها رئيس اللجنة، على ألا تؤثر في انتظام التصويت. وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة بعد انتهاء الوقت الرسمي، يُسمح باستمرار التصويت حتى يدلي جميع المتواجدين بأصواتهم.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين بالنظام الفردي 424 مرشحًا، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًّا، و241 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها سمحت للبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، في إطار ضمان الشفافية.

إجراءات ومتابعة التصويت بالخارج

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت في الخارج يتم داخل 136 سفارة وقنصلية مصرية موزعة على 117 دولة حول العالم، وقد تم تزويد السفارات واللجان الانتخابية بكافة أشكال الدعم الفني، بما في ذلك أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المسح الإلكتروني لإدخال بيانات الناخبين.

كما تم توفير لوحات استرشادية بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب بطاقات اقتراع تتضمن تعليمات بلغة الإشارة في ظهرها لذوي الإعاقة السمعية، لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضح بنداري، أن الهيئة نسقت مع وزارتي الخارجية والهجرة لإتاحة كافة التسهيلات للمصريين بالخارج، ووافقتهم بالآليات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وكل ما يلزم لضمان مشاركتهم بسهولة وفعالية.

بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة، وانطلاق التصويت من نيوزيلندا

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع لحظة بلحظة انطلاق التصويت من خلال بث مباشر مع السفارات والقنصليات، ويمكن مشاهدة ذلك عبر الرابط المخصص على الصفحة الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد بدأت المتابعة من نيوزيلندا، حيث فتحت السفارة المصرية هناك أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية.

التصويت في الخارج يومي 1 و2 أغسطس

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، في الجولة الأولى، من خلال مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية المنتشرة في مختلف دول العالم.

ويحق لكل مواطن مصري مقيم بالخارج، أن يدلي بصوته في الانتخابات، بشرط أن يكون اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية يتضمن الرقم القومي.

قواعد وآلية التصويت خارج مصر

يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بنفسه عبر الاقتراع السري المباشر داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي مقرات أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ولا تُقبل أي وسيلة لإثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتُشكل اللجان المشرفة على الانتخابات بالخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفق توقيت كل دولة، مع تخصيص ساعة راحة بما لا يؤثر على حسن سير العملية. وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة بعد انتهاء الموعد، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم وتستمر عملية التصويت حتى الإدلاء بأصواتهم.

تنظيم التصويت على مدى يومين

وتُجرى العملية الانتخابية على مدى يومين متتاليين، وتُغلق الصناديق بنهاية اليوم الأول بشكل مؤمن، ثم تُستأنف في اليوم التالي بعد التحقق من سلامة الصناديق والمظاريف.

كما يُسمح لكل مرشح أو ممثل قائمة بتعيين ممثلين عنه في اللجان الانتخابية بالخارج، بشرط أن يكونوا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويتم إخطار الهيئة الوطنية بأسمائهم قبل بدء التصويت بيومين على الأقل.

ويجري التصويت والفرز في حضور مندوبي المرشحين والقوائم، وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصريح من الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية في الدولة المضيفة، بشرط ألا يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية.

إجراءات الفرز ونقل النتائج بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج

وعقب انتهاء اليوم الثاني للاقتراع، تبدأ كل لجنة في فرز الأصوات وحصرها لكل من نظام الفردي والقوائم على حدة، وتحرر محاضر رسمية بكل دائرة انتخابية، وتُرسل تلك المحاضر إلى وزارة الخارجية، التي تحيلها بدورها إلى لجنة الإشراف على انتخابات الخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت الهيئة الوطنية على ضمان سرية التصويت، ومطابقته لأحكام القانون، بما يكفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية للمصريين بالخارج أسوة بنظرائهم في الداخل.

ندب أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة اللجان الانتخابية للإشراف على التصويت في الخارج

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، قد أصدرت قرارًا بندب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة اللجان الانتخابية بالخارج، وذلك استنادًا إلى الكشوف الواردة من وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

الاستعلام عن المقار الانتخابية للمصريين بالخارج

ويمكن للناخبين المصريين المقيمين بالخارج الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية من خلال الرابط التالي الذي أتاحته الهيئة الوطنية للانتخابات:https://www.elections.eg/ocv-locations

غلق باب التصويت في السودان في السادسة مساء بدلا من التاسعة بسبب حظر التجوال

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بدء التصويت في دولة السودان من الساعة التاسعة صباحا حتى تمام السادسة مساء، بدلا من التاسعة مساء؛ بسبب حظر التجوال داخل الدولة.

استبعاد التصويت داخل سوريا وفلسطين واليمن بسبب الظروف السياسية

بينما لن يتمكن المصريون في الخارج من التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ داخل فلسطين، واليمن، والصومال، سوريا بسبب الظروف السياسية داخل تلك البلاد.

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