الهيئة الوطنية للانتخابات: جهات محظورة على مرشحي مجلس الشيوخ تلقي دعم مالي أو معنوي منها

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حظر تلقي أي دعم مالي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام بشأن الانتخابات أو من جهات أو أطراف محددة.

وذلك لحماية لنزاهة العملية الانتخابية وضمانًا لاستقلالية قرار الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وبحسب القرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، لا يجوز لأي مترشح قبول مساهمات أو تبرعات من:

أي شخص اعتباري، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا.



أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.



أي كيان يساهم في رأسماله شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي، أو أية جهة أجنبية، مهما كان الشكل القانوني لهذا الكيان.



أي شخص طبيعي أجنبي، سواء داخل مصر أو خارجها.



ويُعد تلقي هذه المساهمات مخالفة صريحة للقانون تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، قد تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالإحالة إلى النيابة العامة، وفقًا لما تنص عليه الضوابط القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.

ويأتي هذا الحظر في إطار الحفاظ على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

موعد الصمت الانتخابي

وتبدأ غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت كل دولة، فترة الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويُحظر خلال هذه الفترة ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، وذلك لضمان حياد العملية الانتخابية وعدم التأثير على إرادة الناخبين.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ومن المقرر أن تُجرى عملية التصويت للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما تجرى داخل مصر يومي 4 و5 من الشهر ذاته.

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