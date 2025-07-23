كيفية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، تعرف عليها

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات المنظمة لتصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ في قرارها رقم القرار رقم (16) لسنة 2025، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها في الجولة الأولى يومي 1 و2 أغسطس، عبر مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، شرط أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

آلية التصويت في الانتخابات

يقوم الناخب بالإدلاء بصوته بنفسه عبر الاقتراع السري العام المباشر في مقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي مقار أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية. ولا تُقبل أي وسيلة إثبات شخصية سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وتشكل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية في الخارج من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

مواعيد الاقتراع وتنظيم العملية الانتخابية

يبدأ الاقتراع في الخارج من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفق توقيت الدولة التي يجري فيها التصويت، مع تخصيص ساعة راحة لا تعيق حسن سير العملية الانتخابية. ويستمر التصويت حتى الانتهاء من تصويت الناخبين المتواجدين بمقر اللجنة عند انتهاء الموعد الرسمي.

ويجري الاقتراع على مدى يومين متتاليين، حيث تُغلق الصناديق بشكل مؤمن بنهاية اليوم الأول، وتُستأنف العملية في اليوم الثاني بعد التحقق من سلامة الصناديق والمظاريف.

يُسمح لكل مرشح أو ممثل قائمة بتعيين ممثلين عنه في اللجان الانتخابية بالخارج بشرط أن يكونوا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية بأسمائهم قبل يومين على الأقل من بدء التصويت.

كما تجري العملية الانتخابية والفرز في حضور مندوبي المرشحين والقوائم، وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصريح من الهيئة، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية في الدولة المضيفة، بما لا يعوق عمل اللجنة.

إجراءات الفرز وحصر الأصوات

بنهاية اليوم الثاني للاقتراع، تبدأ كل لجنة في فرز الأصوات وحصرها لكل نظام (الفردي والقوائم) على حدة، وتحرير محاضر رسمية بكل دائرة انتخابية، على أن تُرسل هذه المحاضر إلى وزارة الخارجية، التي تحيلها بدورها إلى اللجنة المشرفة على لجان الخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت الهيئة على ضمان سرية التصويت ومطابقته للقوانين، بما يكفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، أسوة بنظرائهم في الداخل.

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