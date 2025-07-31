قبل انطلاق التصويت غدا، تحذيرات للناخبين داخل اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، للإعلان عن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث يبدأ التصويت، غدا الجمعة، بالنسبة للمصريين بالخارج، بينما يبدأ التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني تنبيهات هامة للناخبين قبل انطلاق الانتخابات، وهي:

ممنوع الدعاية داخل اللجنة

ممنوع التصوير داخل اللجنة

ممنوع التصويت أكثر من مرة

ممنوع حمل سلاح داخل اللجنة

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