الخميس 31 يوليو 2025
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أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد موعد بدء الصمت الانتخابي

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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تدخل انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مرحلة الصمت الانتخابي اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت كل دولة يتواجد بها المصريون بالخارج، وذلك تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت المقررة يومي 1 و2 أغسطس للمصريين في الخارج. 

 فترة الصمت الانتخابي

ويُحظر خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية أو الترويج للمرشحين، حرصًا على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين من أي مؤثرات دعائية.

وبحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية، تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتنتهي في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على موعد الاقتراع.

 وفي حالة الإعادة، تبدأ الدعاية مجددًا وفقًا للضوابط نفسها وحتى الموعد ذاته. ويلتزم جميع المرشحين بمدة موحدة للدعاية، ويُحظر ممارسة أي أنشطة دعائية خارج هذه الفترات المحددة.

ويعاقب القانون على خرق الصمت الانتخابي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وتُعد نيوزيلندا أول دولة يشملها تطبيق الصمت الانتخابي، بفارق توقيت يصل إلى نحو 11 ساعة عن القاهرة.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج

ومن المقرر أن تنطلق عملية التصويت بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وفقًا لما حدده الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتخلل اليوم الانتخابي ساعة راحة لا تؤثر على انتظام التصويت، ويحددها رئيس اللجنة في كل بعثة دبلوماسية.

وفي إطار الاستعدادات، قامت وزارة الخارجية باستلام بطاقات الاقتراع للنظامين الفردي والقائمة، إلى جانب صناديق الاقتراع الشفافة. 

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها قامت  بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بتحديد مقار اللجان الانتخابية في الدول المختلفة، فضلًا عن تحديد عددها وتكليف القائمين على إدارتها من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة لجان الانتخاب بالخارج استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بناءً على الكشوف الواردة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

مؤتمر صحفي لانتخابات مجلس الشيوخ

من ناحية أخرى، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لمدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اليوم الخميس  الساعة الخامسة مساءً،  لاطلاع الرأي العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ ۲٠٢٥، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.. 

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