تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق كليات الهندسة في المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025.. تعلن وزارة التعليم العالي خلال أيام، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، بعد انتهاء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، يوم السبت القادم 2 أغسطس 2025.

وبدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو 2025، وتنتهي يوم السبت القادم، على أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى بنهاية الأسبوع القادم.

ويترقب طلاب المرحلة الأولى، نتيجة تنسيق الكليات 2025، خاصة كليات القمة، حيث أنها الكليات المستهدفة لطلاب المرحلة الأولى، وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير مؤشرات تنسيق كليات الهندسة 2025.

نتيجة تنسيق كليات الهندسة 2024

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق كليات الهندسة العام الماضي 2024، وجاءت التالي:

هندسة القاهرة 91.83%

هندسة إلكترونيات المنوفية – بمنوف 91.83%

هندسة المنصورة 91.22%

هندسة عين شمس 91.10%

هندسة سوهاج 90.98%

هندسة قناة السويس (الإسماعيلية) 90.85%

هندسة الزقازيق 90.73%

هندسة دمياط 90.49%

هندسة طنطا 90.24%

هندسة بورسعيد 90.12%

هندسة بنها بشبرا 90.00%

هندسة الإسكندرية 90.00%

هندسة بنها 89.76%

هندسة كفر الشيخ 89.76%

هندسة دمنهور 89.63%

هندسة حلوان 89.63%

هندسة السويس 89.51%

هندسة المنوفية بشبين الكوم 89.51%

هندسة حلوان بالمطرية 89.39%

هندسة جنوب الوادي 89.39%

هندسة الفيوم 89.15%

هندسة بني سويف 88.90%

هندسة أسوان 88.78%

هندسة المنيا 88.78%

هندسة أسيوط 88.78%

هندسة الطاقة – أسوان 88.66%

مؤشرات تنسيق كليات الهندسة 2025

وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي من احصائيات، تتعلق بالحد الأدنى للمرحلة وأعداد الطلاب الذين من المتوقع أن يتقدموا لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق في شعبة علمي رياضة، بنظامي الثانوية العامة القديم والحديث، إضافة إلى تنسيق الكليات العام الماضي، وفإنه من المتوقع أن تكون مؤشرات القبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية كالتالي:

هندسة القاهرة: نحو 92%

هندسة إلكترونيات المنوفية – بمنوف: نحو 92%

هندسة المنصورة: نحو 91.80 %

هندسة عين شمس: نحو 91.50 %

هندسة سوهاج: نحو 91.20%

هندسة قناة السويس (الإسماعيلية): نحو 91.18%

هندسة الزقازيق: نحو 91.50%

هندسة دمياط: نحو 90.49%

هندسة طنطا: نحو 91%

هندسة بورسعيد: نحو91%

هندسة بنها بشبرا: نحو 91%

هندسة الإسكندرية: نحو 91%

هندسة بنها: نحو 90.50%

هندسة كفر الشيخ: نحو 90.50%

هندسة دمنهور: نحو 90.50%

هندسة حلوان: نحو 90.50%

هندسة السويس: نحو 90.50%

هندسة المنوفية بشبين الكوم: نحو 90.50%

هندسة حلوان بالمطرية: نحو 90.50%

هندسة جنوب الوادي: نحو 90.50%

هندسة الفيوم: نحو 90%

هندسة بني سويف: نحو 90%

هندسة أسوان: نحو 90%

هندسة المنيا: نحو 90%

هندسة أسيوط: نحو 90%

هندسة الطاقة – أسوان: نحو 90%

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