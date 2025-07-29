المرحلة الأولى 2025، تجنب 10 أخطاء أثناء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2025، انطلقت اليوم الثلاثاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، وبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء 29 يوليو، وحتى السبت 2 أغسطس.

وتستقبل معامل التنسيق بالجامعات بمختلف محافظات الجمهورية، طلاب الثانوية العامة يوميا طوال ايام المرحلة من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025،

لطلاب النظام الحديث للثانوية العامة، الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالي عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81 % بإجمالي عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالي عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى المقدر من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب وطالبة.

أخطاء تجنب الوقوع فيها أثناء تسجيل الرغبات في التنسيق.

أخطاء شائعة أثناء تسجيل الرغبات في التنسيق

هناك مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب وأولياء الأمور في عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق نوردها فيما يلي:

عدم ترتيب الرغبات بشكل صحيح: يجب ترتيب الرغبات حسب الأفضلية والأولوية للطالب، حيث يتم ترشيح الطالب بناءً على أول كلية تنطبق عليها شروط القبول، وليس حسب المجموع فقط. عدم استكمال جميع الرغبات: يُفضل تسجيل أكبر عدد ممكن من الرغبات المتاحة (75 رغبة) لزيادة فرص القبول في أي كلية. التسرع في تسجيل الرغبات: لا تتسرع في التسجيل، وتأكد من اختيار رغباتك بعناية، وراجعها جيدًا قبل الحفظ النهائي. عدم الاحتفاظ بالرقم السري: احتفظ بالرقم السري الخاص بك في مكان آمن، ولا تشاركه مع أي شخص لتجنب العبث برغباتك بعد تسجيلها. عدم الالتزام بالتوزيع الجغرافي: يعد من أكثر الأخطاء الشائعة، ويجب مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار الكليات، حيث يفضل اختيار الكليات الأقرب لمحل السكن. التسجيل في كليات لا تتناسب مع الشعبة أو المجموع: تأكد من أن الكليات التي تختارها تتناسب مع الشعبة التي تنتمي إليها سواء علمي علوم أو علمي رياضة، أو أدبي، ومجموعك. عدم التأكد من حفظ الرغبات: تأكد من حفظ الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها، واحصل على إيصال إلكتروني يثبت ذلك. التوجه لمكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة نتيجة الترشيح: لست في حاجة للتوجه إلى مكتب التنسيق الرئيسي لمعرفة نتيجة الترشيح، حيث يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكتروني. الاعتماد على تنسيق السنة السابقة فقط في اختيار وترتيب الرغبات: لا تعتمد على تنسيق السنة السابقة فقط، حيث يختلف الحد الأدنى للقبول من عام لآخر. عدم متابعة أخبار التنسيق للاطلاع على الجديد: عادة ما تعلن وزارة التعليم العالي عن أمور جديدة تخص التنسيق والمرحلة التي تقوم بالتنسيق فيها.

نصائح لتجنب أخطاء تسجيل الرغبات في التنسيق

هناك مجموعة من النصائح الهامة التي نوجهها للطلاب قبل بدء التسجيل في المرحلة الأولى من التنسيق:

استشر والديك.

استشر معلميك أو زملائك الأكبر منك للحصول على النصيحة والتوجيه.

استغل فترة التسجيل المتاحة لتسجيل الرغبات، ولا تؤجلها إلى اليوم الأخير لتجنب الضغط أو المشاكل التقنية.

راجع بياناتك جيدًا ورغباتك قبل الحفظ النهائي.

احتفظ بنسخة من رغباتك التي قمت بتسجيلها، سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية.

تابع أخبار التنسيق بانتظام، وتأكد من أنك على علم بآخر التطورات.

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