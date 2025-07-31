الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحزب الاشتراكي الألماني يطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء معاناة غزة

غزة
غزة

 حث الحزب الاشتراكي الديمقراطي - الشريك في الائتلاف الحاكم الألماني - على ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوصول المزيد من المساعدات برًا إلى سكان قطاع غزة المتضررين.

جاء ذلك قبيل زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول لإسرائيل.

وطالبت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، زيمتي مولر، في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية اليوم الخميس بممارسة "ضغط حقيقي" لإنهاء المعاناة في قطاع غزة.

وأكدت مولر - وهي عضوة في الوفد المرافق لوزير الخارجية خلال زيارته - مجددًا موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي الداعي لعدم السماح بعد الآن بتوريد أسلحة تستخدم في أعمال تنتهك القانون الدولي، مثل تلك التي تنفذ في قطاع غزة.

مساعدات إنسانية

وتحدثت مولر عن 6 أهداف تسعى ألمانيا لتحقيقها، وهي: تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لقطاع غزة، ووقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونزع سلاح حماس، وإجراء مفاوضات السلام، وإنهاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تنتهك القانون الدولي.

كما طالبت رئيسة حزب الخضر الألماني المعارض، فرانتسيسكا برانتنر، وزير الخارجية الألماني بالضغط "بكل قوته" من أجل تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، والإفراج عن الرهائن، وإطلاق عملية سياسية لإنهاء الحرب.

 

وأكدت برانتنر في مقابلة مع محطة "برلين-براندنبورغ" الإذاعية أهمية أن تكون أوروبا قادرة على التصرف في هذا الصدد، مشيرة في المقابل إلى أن هذه القدرة معطلة حاليًا بسبب الموقف الألماني.

 

ويعتزم فاديفول إجراء محادثات في إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية اليوم وغدًا الجمعة.

وفي تصريحات لمدونة "برلين بلاي بوك" التابعة لموقع "بوليتيكو" الإخباري، حذر الوزير من ضم إسرائيلي محتمل لمناطق فلسطينية. 

 

وقال فاديفول، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس: “هناك ساسة في إسرائيل يقولون باستمرار إننا سنضمها.لقد قرر الكنيست ذلك بالفعل. بالطبع هذا لا يجوز، وهو غير مبرر بالقانون الدولي أيضًا، وألمانيا لا توافق على المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية”.

واختتم فاديفول "الهدف الرئيسي هو بالتأكيد وقف إطلاق النار، ويجب إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، عدد الضحايا في قطاع غزة مرتفع للغاية. نحن بحاجة إلى رفق بالسكان هناك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحزب الاشتراكي الديمقراطي إسرائيل سكان قطاع غزة قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية

الأكثر قراءة

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب 2025

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads