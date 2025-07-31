الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

لليوم الخامس، مصر تواصل إغاثة غزة بقوافل زاد العزة

قافلة المساعدات
قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة التي تدخل من مصر إلى غزة

لليوم الخامس على التوالي، انطلقت قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة التي تدخل من مصر إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.

6 آلاف طن مساعدات 

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، صباح اليوم الخميس، بدأ تحرك القافلة الخامسة للمساعدات الإنسانية المصرية، وذلك قبيل دخولها إلى قطاع غزة.

وشهدت بوابة معبر رفح من الجانب المصري، في وقت مبكر من صباح اليوم دخول عدد من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، تمهيدًا لوصولها لأهالي قطاع غزة.  

وتحمل هذه القافلة على متنها 6 آلاف طن من المواد الغذائية والإغاثية موجهة للمدنيين في القطاع.  

وأشارت إلى أنَّ الهلال الأحمر المصري -باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة- يواصل جهوده منذ بدء الأزمة، موضحًا أنَّ الفوج الأول يحمل الكثير من السلال الغذائية.

 الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.  

وفي إطار جهود الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم الغذائي لغزة، تتوسع سلال الإمداد الغذائي التي تحملها قوافل "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" لتشمل الخبز الطازج الذي يتم تجهيزه بجهود متطوعي الهلال المصري، داخل المخبز الآلي بمركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" التابع للهلال الأحمر المصري بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة "لقمة هنية من مصر إلى غزة" التي تأتي بالتزامن مع تكثيف الجهود لاستمرار الدفع بالمساعدات الغذائية في ما يشهده القطاع من نقص حاد في الغذاء.

إمداد أهل غزة بعشرات الآلاف من الأرغفة بشكل مستمر

ويستهدف المخبز الآلي التابع للهلال الأحمر المصري إمداد أهل غزة بعشرات الآلاف من الأرغفة بشكل مستمر، وذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري؛ لتوسيع نطاق خدماته الإنسانية وتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفلسطينية.

ويعد مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" من أوجه الدعم التي تقدمها مصر إلى سكان القطاع منذ بداية الأزمة، من أجل إدخال المساعدات الغذائية العاجلة، وتوفير السلال الغذائية المتكاملة، الدقيق، الخبز، بالاضافة إلى الوجبات الساخنة والجافة.

 إعداد الوجبات الساخنة والجافة والخبز الطازج لأهالي قطاع غزة

ويعمل "المطبخ الإنساني"، الذي بدأ تشغيله في مارس 2024، على إعداد الوجبات الساخنة والجافة والخبز الطازج لأهالي قطاع غزة، وأمد القطاع غزة خلال شهر رمضان 2024، بنحو 2 مليون رغيف خبز، وأكثر من نصف مليون وجبة ساخنة، وقرابة 700 ألف وجبة جافة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستهدفًا منازل مأهولة ومرافق عامة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير أحياء بكاملها.

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قافلة المساعدات الإنسانية الدعم الغذائى غزة معبر رفح المواد الغذائية والإنسانية الهلال الأحمر المصري

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