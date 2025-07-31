وزير الخارجية السوري: لا نية لإبادة الدروز.. وإسرائيل تتدخل في شئوننا

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، أن الدولة السورية لا تحمل أي نية لاستهداف أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، مشددًا على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بحماية جميع المواطنين دون تمييز.

إسرائيل تمارس تدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية السورية

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في قصر الضيافة بالعاصمة موسكو: إن إسرائيل تمارس تدخلًا مباشرًا في الشئون الداخلية السورية، خصوصًا من خلال استغلال ملف الأقليات، مضيفًا أن “شروطنا واضحة في أي حديث عن علاقات مستقبلية مع إسرائيل "لا تدخل في شؤوننا الداخلية، ولا استغلال لورقة الأقليات".

دمشق ترفض أي وصاية أو تدخل أجنبي

وأشار الوزير السوري إلى أن أي تدخل خارجي في هذا الملف من شأنه أن يزرع الفوضى ويهدد استقرار البلاد، مؤكدًا أن دمشق ترفض أي وصاية أو تدخل أجنبي تحت أي ذريعة.

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