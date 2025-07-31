الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مصادر: "بلتون" تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات المغرضة حفاظًا على حقوق المساهمين

شركة بلتون، فيتو
شركة بلتون، فيتو

كشفت مصادر مطلعة، عن اتخاذ شركة بلتون القابضة، إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات المغرضة التي طالت الشركة مؤخرًا، والتي تهدف – بحسب المصادر – إلى النيل من سمعتها وتعطيل مسارها الاستثماري، دون سند حقيقي أو معلومات دقيقة، كما تقدمت بشكاوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد المواقع التي نقلت هذه الشائعات دون التحقق من صحتها، أو التواصل مع الشركة للرد عليها.

"بلتون" تتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات 

وأكدت المصادر أن بلتون تتابع عن كثب ما ينشر على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الشركة لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لحماية مصالحها ومصالح مساهميها، وأنها تعمل بشفافية كاملة في إطار القواعد المنظمة لسوق المال، وتفصح عن أي تطورات جوهرية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، منوهة في هذا الصدد إلى أن الشركة ترسل دوريا إفصاحات للبورصة المصرية حول كافة المعلومات الجوهرية، وآخرها نفي إجراء تحقيقات مع الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من الحملة الممنهجة هو إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في واحدة من أبرز المؤسسات المالية في السوق المصري، خصوصًا في ظل ما تشهده الشركة من تطورات إيجابية ونمو ملحوظ في نتائج الأعمال، بعد تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة التي بدأت تؤتي ثمارها.

ومن المقرر أن تنسق "بلتون"، مع الجهات الرقابية المعنية، لمواجهة هذه الممارسات التي تضر بمبدأ الشفافية وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في السوق، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه من يثبت تورطهم في بث معلومات مضللة أو تداول أخبار غير صحيحة من شأنها الإضرار بالسوق أو التأثير على قرارات المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

تعد بلتون المالية القابضة من كبرى الكيانات الاستثمارية المدرجة في البورصة المصرية، وتدير استثمارات متنوعة بقيمة مليارات الجنيهات في مجالات الوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المالية غير المصرفية، ونجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ أكبر عمليتين لزيادة رأس المال في السوق المصري، ما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجيتها وتوسعاتها المستقبلية، ويُعزز من قدرتها على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في قطاعات استراتيجية.

بلتون القابضة تتصدر أسهم السوق الرئيسي من حيث قيم التداول

بلتون القابضة تتصدر الأسهم الأكثر قيما للتداول - بنهاية الأسبوع

وتخضع تعاملات الشركة وأسهمها لرقابة صارمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ضمن منظومة رقابية واضحة ومعايير إفصاح معلنة تضمن النزاهة والشفافية وتمنع التلاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلتون شركة بلتون مروجي الشائعات سوق المال مناخ الإستثمار قرارات المستثمرين السوق المصرى بلتون القابضة

مواد متعلقة

بلتون القابضة تتصدر أسهم السوق الرئيسي من حيث قيم التداول

بلتون القابضة تتصدر الأسهم الأكثر قيما للتداول - بنهاية الأسبوع

الأكثر قراءة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

قرار عاجل من السكك الحديدية بشأن حادث قطار السنطة

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads